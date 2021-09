GDF quer iniciar vacinação de adolescentes de 15 e 16 anos

Para isso, Ministério da Saúde precisa enviar mais doses

O Governo do Distrito Federal (GDF) pretende imunizar adolescentes com 15 e 16 anos a partir da semana que vem. Atualmente, são vacinados no DF cidadãos com 17 anos ou mais.

Para isso, a capital precisa receber mais doses de vacina distribuídas pelo Ministério da Saúde. O governador Ibaneis Rocha pediu à pasta 150 mil doses, mas ainda não se sabe o tamanho da próxima remessa.

O Ministério promete, até o fim da semana, distribuir mais doses das vacinas Coronavac e Pfizer. “Além da vacinação contra a Covid-19, a distribuição segue também em ritmo acelerado”, afirma o órgão. Não há detalhes, no entanto, de quantas doses serão enviadas para cada unidade federativa.

Ressalta-se que adolescentes só podem tomar o imunizante da Pfizer. A Coronavac, a AstraZeneca e a Janssen não são recomendadas para menores de 18 anos.

A Secretaria de Saúde atualizou os postos de vacinação devido ao baixo estoque de vacina para primeira dose. Veja a lista: