GDF promove Natal Solidário no Recanto das Emas

Com cerca de 300 pessoas, o evento contou com atrações artísticas, distribuição de presentes e muita alegria

Um encontro marcado por muita música, danças, práticas esportivas e sorrisos. Assim foi o Natal Solidário, realizado na manhã deste sábado (17) na Estação de Cidadania do Recanto das Emas. Para alegria das crianças, Papai Noel não decepcionou e marcou presença para distribuir presentes, panetones, muita alegria e um momento de carinho registrado com fotos. Cerca de 300 pessoas estiveram presentes ao evento.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), reuniu servidores e centenas de famílias da comunidade local, muitas delas beneficiadas com as atividades oferecidas gratuitamente pelo espaço, como aulas de ballet, karatê, vôlei, queimada, jiu-jitsu, dança, ginástica, teatro, além de dezenas de serviços de proteção básica oferecidos pelo GDF. Só o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do espaço, por exemplo, inaugurado em setembro de 2021, atende 12 mil pessoas em estado de vulnerabilidade, beneficiadas por programas de transferência de renda como o Bolsa Família e o Prato Cheio.

Além de contar com lanches gratuitos como cachorro-quente, refrigerante, salada de frutas e algodão-doce, a comunidade teve acesso a um bazar beneficente intitulado Pegue e Leve. “A pessoa escolhe as peças e leva para sua casa de forma gratuita o que quiser”, explicou a subsecretária de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial da Sejus, Sueli Vieira. “Aqui é um espaço que a gente incentiva e fomenta o esporte, o lazer e a cultura para crianças, adolescentes e idosos, enfim, para uma comunidade inserida num contexto de extrema vulnerabilidade, violência e violação de direitos. E nada mais bonito e solidário do que chamar toda essa comunidade para confraternizar o Natal”, ressaltou.

Agência Brasília