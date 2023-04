GDF Presente repara vias e parquinhos infantis em Águas Claras

De acordo com o administrador Mário Furtado, as ações chegaram em boa hora, tendo em vista os prejuízos provocados pelas chuvas na cidade

A região administrativa de Águas Claras passou, nesta semana, por diversas ações para beneficiar a população. As equipes do GDF Presente e da Administração Regional finalizaram nesta quinta-feira (20), uma série de serviços na regional, entre eles, reparos no asfalto, podas e supressão de árvores, limpeza nas avenidas, além de manutenção nos parquinhos infantis.

De acordo com o administrador Mário Furtado, as ações chegaram em boa hora, tendo em vista os prejuízos provocados pelas chuvas na cidade. “A vinda do programa GDF Presente foi de extrema importância devido aos vários incidentes causados pelas fortes chuvas e ventanias intensas do último domingo (16). Com o reforço de mão de obra e maquinário foi possível realizar várias manutenções, e atender também solicitações oriundas da nossa Ouvidoria”, enfatizou.

Nos quatro dias de ações na regional, foram utilizadas 12 toneladas de massa asfáltica para efetuar os reparos nas vias, o que facilitará a trafegabilidade dos moradores; 17 árvores que caíram foram recolhidas e outras foram podadas, dois parquinhos infantis nas praças Bem Te Vi e Colibri passaram por manutenção, foi realizado a roçagem da grama em volta do equipamento e limpeza da areia.

“Tivemos também o apoio da Neoenergia na troca de poste de iluminação pública que haviam caído, o SLU (Serviço de Limpeza Urbana) contribuiu realizando limpeza nas ruas e nos meios-fios. Além disso, 53 faixas irregulares de anúncios e placas caídas foram recolhidas e um trecho de calçada, na esquina da Rua Copaíba com a Avenida Boulevard, foi construído para permitir o acesso de cadeirantes ao espaço”, completa o diretor de obras de Águas Claras, Rodrigo Mihsen.

O coordenador do Polo Central II, Rodrigo Pontes, enfatizou que a cidade passou por uma vistoria total. “ Chegamos na cidade já no domingo para avaliarmos os estragos ocasionados pelas chuvas, identificamos as demandas e junto com a administração e outros órgãos do GDF realizamos uma vistoria para atender as necessidades urgentes e as demandas dos moradores”, finaliza.

Além das equipes do GDF Presente e da administração contribuíram com as ações a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), o SLU e a Neoenergia.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília