GDF Presente faz ações em quatro regiões administrativas

Cerca de 20 homens, entre reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap), vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), e servidores da administração, trabalham no local desde julho

Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Fercal recebe ações simultâneas do GDF Presente. Ao todo, cerca de 20 homens, entre reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap), vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), e servidores da administração, trabalham no local desde julho.

Na Fercal, as obras de pavimentação em bloquete na comunidade Queima Lençol seguem em ritmo acelerado para levar conforto e mais qualidade de vida para 2,5 mil moradores.“Como se trata de uma região de morro, sem a pavimentação nem carro pequeno subia, caminhão nem se fala. Coleta de lixo e entrega de mercadorias na região não são feitas por conta desse problema”, relata o administrador da Fercal, Fernando Gustavo Lima.

Antes da chegada dos bloquetes – doados por empresários da região -, foram instaladas no local manilhas e construída uma galeria de águas pluviais. Com 1,2 km de comprimento e 3,5 km de largura, a pista de bloquete vai da fábrica de cimento Ciplan até a Vila Queima Lençol.

“Temos pressa em terminar essa obra por conta da chuva. O pessoal que mora na região está feliz da vida, é um trabalho danado de bonito”, conta o coordenador do Polo Norte do GDF Presente, Ronaldo Alves. “Essa obra da pavimentação, juntamente com a drenagem pluvial, vai dar fim às dificuldades enfrentadas pelos moradores”, avalia o administrador da Fercal.

Outras obras de mobilidade

Na vicinal 249, próximo à Escola Santa Helena, de Sobradinho, o serviço foi de ajuste no trecho que segue até a BR-020, para facilitar a circulação na região. “Havia muitos trechos estragados pelas chuvas”, conta Ronaldo Alves. “Com o patrolamento (conservação de vias não pavimentadas), o tráfego dos veículos irá fluir melhor”, garante.

A instalação de dois quebra-molas na Quadra I, do Setor Arapoanga, em Planaltina, vai dar mais segurança aos moradores. É o que espera a dona de casa Francisca da Silva Xavier, 37 anos, que estava incomodada com as lombadas feitas de cimento no local. “O pessoal inventa de fazer essas coisas sem autorização e, além de feio, é perigoso, porque não tem o tamanho certo”, lamenta. “Muitos carros estragaram por causa desses quebra-molas irregulares”, relata.

Com orientação da equipe do Detran-DF, os quebra-molas rudimentares foram arrancados na última sexta-feira (1º). Seguindo o padrão recomendado pelo órgão de trânsito, as novas lombadas foram construídas pela equipe do GDF Presente. Aproveitando a demanda, uma operação tapa-buraco foi realizada na quadra. Quase uma tonelada de massa asfáltica foi aplicada na ação. “Com esses dois, já instalamos, nos últimos meses, na região, quase 10 quebra-molas”, conta o coordenador do Polo Norte, Ronaldo Alves. “Todos devidamente pintados e sinalizados, como determina o Detran”, destaca.