GDF paga R$ 34 mi a beneficiários do Prato Cheio e do DF Social

O Prato Cheio alcança, pela primeira vez desde o anúncio do governador Ibaneis Rocha, cerca de 100 mil famílias

O pagamento das parcelas de maio do Cartão Prato Cheio e do DF Social começa a ser feito a partir da noite desta terça-feira (2). Devido a trâmites operacionais, o crédito nas contas sociais de todos os beneficiários pode demorar algumas horas até que a íntegra do procedimento seja concluído.

O Prato Cheio alcança, pela primeira vez desde o anúncio do governador Ibaneis Rocha, cerca de 100 mil famílias. O benefício de R$ 250 soma o montante de R$ 24.945.250. Já o pagamento de R$ 150 do DF Social é feito a 61 mil famílias, gerando um total de R$ 9.205.170. Há beneficiários que recebem tanto o Prato Cheio quanto o DF Social.

“Muitas pessoas se programam para ir às compras, fazer a feira e pagar as contas logo no início de mês. Por esse motivo, trabalhamos para creditar os benefícios o mais próximo possível um do outro”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Na semana passada, a Sedes depositou a parcela de abril para 13.809 novos beneficiários do Cartão Prato Cheio. Desse total, 5.847 são pessoas que nunca participaram do programa. Essas pessoas devem retirar o cartão nas agências do Banco de Brasília (BRB). Para saber se foi contemplado e consultar o local de retirada do cartão, consulte o site GDF Social.

Os demais 7.962 devem utilizar o cartão antigo, que já estará com o crédito. Não há necessidade de ir até uma agência do BRB habilitar o cartão. Em caso de extravio do documento, o beneficiário deve solicitar um novo cartão em uma das agências bancárias.

*Com informações da Agência Brasília