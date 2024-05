GDF nomeará dois mil policiais em 2024

A vice-governadora do Governo do Distrito Federal (GDF), Celina Leão (PP), foi, nesta quarta-feira (08), até a Câmara dos Deputados para pedir apoio para alterar a Lei Orçamentária Anual da União deste ano, autorizando a nomeação de mais dois mil policiais ainda neste ano.

Segundo Celina, desse número, serão 1.284 policiais militares e 800 policiais civis. Na comitiva do DF estavam ainda o secretário de Economia, Ney Ferraz Júnior; o delegado-geral da PCDF, José Werick; e o deputado distrital João Hermeto.

“Essa é mais uma vitória do GDF. Estivemos na Câmara dos Deputados para falar com o presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), deputado Julio Arcoverde (PP-PI), que vai encaixar a autorização orçamentária para contratarmos policiais militares e policiais civis”, destacou a vice-governadora Celina Leão.

Os servidores das forças de segurança são pagos com recursos do Fundo Constitucional, repassado pelo governo federal. Os recursos do Fundo são usados para custear a organização e a manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, bem como prestar assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação.

A Secretaria de Economia estima que a despesa com a nomeação desses profissionais ainda em 2024 seria na ordem de R$ 318,3 milhões. “Estamos aqui por determinação do governador Ibaneis Rocha. É um pedido justo que vai resultar na melhoria da atuação das forças de segurança no DF. Estamos certos de que os deputados vão se sensibilizar com o nosso encaminhamento”, acrescentou Ney Ferraz.

Para o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, as nomeações reforçam o compromisso do GDF em recompor o efetivo. “Para reduzir o impacto dessa redução, temos investido em tecnologia, em gestão e na inteligência, o que, aliado ao excelente trabalho e empenho dos profissionais de segurança, vem garantindo redução da criminalidade no Distrito Federal”, acrescenta o secretário Sandro Avelar.

Veja o pedido de nomeações:

Polícia Militar

1.200 soldados

49 alunos do primeiro CFO/cadetes

35 oficiais de saúde

Polícia Civil

600 agentes de polícia

200 escrivães de polícia

As informações são da Agência Brasília