GDF Mais Perto do Cidadão começa nesta sexta (7), no Itapoã

Na semana de comemoração dos 18 anos da cidade, Sejus oferece atendimento gratuito de vários órgãos públicos durante dois dias

Dois dias dedicados a atender a comunidade do Itapoã movimentam a agenda dos moradores da cidade, que comemora 18 anos de fundação. Em sua sétima edição, o programa GDF Mais Perto do Cidadão tem atividades programadas para sexta-feira (7), das 9h às 16h, e sábado (8), das 9h às 12h, na Praça dos Direitos, na Quadra 203. Haverá atendimento de vários órgãos públicos, além de ações de cultura e diversão – tudo gratuito.

O objetivo do programa é desenvolver ações itinerantes voltadas à promoção do bem-estar e da qualidade de vida nas diversas regiões administrativas do DF. “Esse é um grande projeto, com vários e diferentes serviços de forma presencial, e é um dos presentes que o GDF entrega para essa região administrativa, que atinge a maioridade essa semana”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

A população vai contar com atendimentos do Na Hora, além de Caesb, Codhab, Detran, Neoenergia e INSS, entre outros órgãos, durante os dois dias de evento. Haverá, ainda, serviços de beleza, atividades culturais e de lazer para adultos e crianças, atendimento psicológico e assistência social.

Até agora, nas seis regiões já atendidas pelo programa – Riacho Fundo II, Ceilândia, Planaltina, Sobradinho, Samambaia e Brazlândia -, foram registrados 24 mil atendimentos. A previsão é que Itapoã some mais 4 mil a esse total.

Com informações da Agência Brasília