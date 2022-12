GDF libera crédito do Cartão Prato Cheio

A folha de pagamento do mês de dezembro ficou em R$ 21.497.500. Neste mês, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes)

Está liberado o pagamento deste mês do Cartão Prato Cheio para 85.990 famílias. O programa concede crédito de R$ 250 por nove meses para famílias em vulnerabilidade social comprarem alimentos no comércio local. O cartão não está habilitado para a função saque, só podendo ser utilizado nos comércios de produtos alimentícios.

A folha de pagamento do mês de dezembro ficou em R$ 21.497.500. Neste mês, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), gestora do programa, do total de 85.990 beneficiários, 27.047 são novas inclusões.

Neste mês, foram realizadas 27.047 novas inclusões no programa | Foto: Sedes

“É importante sempre reforçar que o Cartão Prato Cheio não é um programa de transferência de renda. É um benefício para dar suporte às famílias vulneráveis em momento de dificuldade. Esse ciclo de nove meses também garante que haja uma renovação e que todos que precisam possam receber”, enfatiza a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

A secretária lembra que para renovar o programa Prato Cheio, as famílias precisam passar por uma nova avaliação da equipe socioassistencial nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Têm direito ao Cartão Prato Cheio os cidadãos que, com renda familiar igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa, se encontrem em situação de insegurança alimentar e sejam moradores do DF, com a devida inscrição no Cadastro Único ou no Sistema Integrado de Desenvolvimento da Sedes.

Têm prioridade para receber o benefício as famílias monoparentais chefiadas por mulheres com crianças de até 6 anos de idade, famílias que têm na composição familiar pessoas com deficiência ou idosas e pessoas em situação de rua, acompanhadas por equipes da assistência social e em processo de saída dessa condição.

*Com informações da Agência Brasília