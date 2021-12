GDF libera ajuda do CBMDF para auxiliar com vítimas dos dilúvios da Bahia

Uma equipe de 20 militares do CBMDF foi enviada nesta segunda para o sul da Bahia, onde estão acontecendo as enchentes, em missão para ajudar nas buscas por vítimas

Após o governador Ibaneis Rocha (MDB) se manifestar, nesta segunda-feira (27), em solidariedade às vítimas atingidas pelos temporais da Bahia e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) anunciar o envio de ajuda a população, o Chefe do Executivo local, juntamente com os militares, costuraram o auxílio que enviarão a Bahia.

Uma equipe de 20 militares do CBMDF foi enviada nesta segunda para o sul da Bahia, onde estão acontecendo as enchentes, em missão para ajudar nas buscas por vítimas. Além do grupo, dois caminhões, quatro caminhonetes e quatro embarcações também estão sendo enviadas.

Inicialmente, as equipes serão deslocados para Ilhéus, seguindo para cidades próximas que também precisarem de apoio. Os profissionais possuem especialização em salvamento e resgate.

Confira a liberação do GDF: