GDF lança oficialmente o ‘Carnaval da Paz’

A governadora em exercício aproveitou para lembrar que está preocupada com a segurança da cidade durante os dias de evento

Na manhã desta segunda-feira (13), o GDF lançou oficialmente o ‘Carnaval da Paz’, em evento que contou com a participação de Celina Leão, a governadora em exercício, José Humberto, secretário do Governo, Bartolomeu Rodrigues, secretário da Cultura, e Welington Moraes, secretário de Comunicação.

A última vez que os blocos saíram para as ruas foi em 2020, então foram dois longos anos de espera, mas o Carnaval do DF está de volta com uma vasta programação. A expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas curtam uma das festas populares mais importantes do país. Neste ano, a festa celebrará a paz, a inclusão, a intolerância e a diversidade.

O Carnaval está de volta depois de tanto tempo, e será um momento especial. O GDF está nas primeiras colocações de investimento no Carnaval. Do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), são 4,6 milhões para atender o público. Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura

Segundo o secretário, o Carnaval vai gerar cerca de 12 mil empregos diretos e indiretos para atendimento dos blocos.

Victor Baliane, drag queen representante da sociedade civil, mostrou entusiasmo: “Faço parte do Bloco das Montadas, um dos 30 blocos LGBTQIA+. São muitos blocos e temos muitos ainda que não tem o fomento e esperamos que aumente os blocos contemplados em 2024. Eu posso dizer que o Carnaval do DF está muito à frente de outras regiões metropolitanas.

Também presente na coletiva estava o secretário de Comunicação do governo, que falou sobre a campanha de lançamento do Carnaval. “A campanha da paz foi fruto de uma reunião, é democrática, envolve diversidade, o combate à violência, e vem em um momento importante para a cidade. Parte do objetivo de unir a cidade numa festa bonita”, disse ele.

A governadora em exercício aproveitou para lembrar que está preocupada com a segurança da cidade durante os dias de evento, e por isso todos os órgãos se uniram para compartilhar responsabilidades.

Foto: Ascom/Secec

Confira a programação dos blocos que saem com o fomento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC):

03/02 (15h – 22h) – Bloco System Safadown (Eixo Cultural Ibero-americano)

04/02 (15h – 22h) – Suvaco Da Asa (Eixo Cultural Ibero-americano)

05/02 (14h – 21h) – Cafuçu Do Cerrado (Eixo Cultural Ibero-americano)

05/02 (14h30 -22h30) – Bloco Maria Vai Casoutras (Parque da Cidade)

10/02 (19h – 22h) – Bloco Samba Da Mulher Bonita (Cruzeiro)

11/02 (17h – 2h) – Carnaval Urgente (Asa Sul)

11/02 (17h – 0h) – Gran Folia 2023 (Eixo Cultural Ibero-americano)

11/02 (15h – 22h) – Bloco Fio Desencapado (Sudoeste)

11/02 (16h – 22h) Bloco do Fundão (Riacho Fundo)

17/02 (18h – 0h) – Bloco do Prazer (Praça dos Prazeres)

18/02 (14h -22h) – Rebu, O Bloco Carnaval 2023 (Parque da Cidade)

18/02 (13h30 – 20h30) – Bloco Mamãe Tagua 2023 (Taguatinga)

18/02 (20h – 0h) – Bloco Mama Tá Difícil (Asa Sul)

18/02 (16h – 22h) – Bloco Limbo (Asa Sul)

18/02 (16h – 0H) – Carnaflow (Ceilândia)

18/02 (14h – 0h) – Na Batida do Morro (SCS)

19/02 (13h30 – 1h30) – Bloco Baratinha 2023 “A Criança Longe das Drogas” (Parque da Cidade)

19/02 (14h – 22h) – Montadas – O Bloco Da Diversidade (Asa Norte)

19/02 (15h – 19h) Vassourinhas de Brasília (Asa Sul)

19/02 (12h – 19h) Charretinha + Tropicaos (Asa Norte)

19/02 (12h – 19h) – Carnapati (Parque da Cidade)

19/02 (16h – 20h) – Desfile de rua ARUC 2023 (Cruzeiro)

19/02 (17h – 0h) – Bloco Dos Raparigueiros 2023 (Eixo Monumental)

20/02 (13h30 -1h30) – Bloco Baratona 2023 (Parque da Cidade)

20/02 (16h – 0h) – Bloco da Toca (Águas Claras)

21/02 (13h30 – 20h30) – Bloco Pcd Portadores Da Alegria 2023 (Parque da Cidade)

21/02 (13h – 21h) – Bloco Pacotão 2023 (Asa Norte)

21/02 (15h-19h) – Bloco Pega Ninguém (Asa Sul)

25/02 (17h – 0h) – Ressaca do Carnaval de Brasília 2023 (Eixo Cultural Ibero-americano)

16 a 21/02 (16h – 0h) – Praça dos Prazeres 2023 (Praça dos Prazeres)

18/02 (14h – 0h) – Na Batida do Morro (Asa Sul)

17 a 21/02 (18h a 1h) – CarnaMuseu 4ª Edição (Eixo Monumental)

18 e 19/02 (15h a 0h) – Bloco do Rock – Conictando Folia (Asa Sul)

20 e 21/02 (14h a 22h) – Plataforma da Diversidade (Parque da Cidade)

20 a 22/04 – Organização do Desfile das Escolas de Samba de Brasília 2023

Confira a programação completa do Carnaval da Paz*:

PROGRAMAÇÃO DO PRÉ-CARNAVAL (3 a 12/2)

EIXO CULTURAL IBERO-AMERICANO

3/2 (15h – 22h): Bloco System Safadown

4/2 (9h – 15h): Bloco Suvaquinho / (15h – 22h): Bloco Suvaco da Asa

5/2 (14h – 21h): Bloco Cafuçu do Cerrado

11/2 (17h – 0h): Gran Folia 2023

PARQUE DA CIDADE (estacionamento 12)

5/2 (14h30 – 22h30): Bloco Maria Vai Casoutras

ASA SUL

10/2 (17h – 1h): Canteiro do Samba (SCS)

11/2 (17h – 2h): Carnaval Urgente (Calaf)

11/2 (15h – 23h): Canteiro do Samba (SCS)

12/2 (16h – 22h): SESC + Samba (SCS)

ASA NORTE

11/2 (14h – 22h): Bloco do Samba do Peleja (Praça dos Prazeres)

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO

3/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

4/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

5/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

10/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

11/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

12/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

CRUZEIRO VELHO

10/2 (19h – 22h): Bloco Samba da Mulher Bonita (Centro Comercial)

SUDOESTE

11/2 (15h – 22h): Bloco Fio Desencapado (Frente da CAESB)

RIACHO FUNDO

11/2 (16h – 22h): Bloco do Fundão (Salão Comunitário)

PROGRAMAÇÃO CARNAVAL (16 a 21/2)

MEMORIAL DOS POVOS INDÍGENAS (EIXO MONUMENTAL)

17/2 (18h – 1h): Carnamuseu

18/2 (18h – 1h): Carnamuseu

19/2 (18h – 0h): Carnamuseu

19/2 (17h – 0h): Bloco dos Raparigueiros

20/2 (15h30 – 20h30): Baratona

20/2 (18h – 0h): Carnamuseu

21/2 (17h – 0h): Bloco dos Raparigueiros

21/2 (18h – 0h): Carnamuseu

PARQUE DA CIDADE

18/2 (14h – 22h): Rebu (Praça das Fontes)

19/2 (12h – 19h): Carnapati (Estacionamento 9)

19/2 (13h – 20h30): Baratinha (Estacionamento 12)

20/2 (13h30 – 20h30): Baratona (Estacionamento 12)

20/2 (14h – 22h): Plataforma da Diversidade (Praça das Fontes)

21/2 (13h30 – 20h30): Bloco PCD Portadores da Alegria (Estacionamento 12)

21/2 (14h – 21h): Plataforma da Diversidade (Praça das Fontes)

ASA SUL

17/2 (10h – 16h): Setor Carnavalesco Sul (SCS)

17/2 (16h – 2h): Carnarock (Clube da ASCEB)

17/2 (17h – 6h): Carnaval do Calaf (Calaf)

17/2 (20h – 4h): Carnaval (Asbac)

18/2 (9h – 12h): Carnaval do Pintinho de Brasília (SAS)

18/2 (10h – 16h): Setor Carnavalesco Sul (SCS)

18/2 (10h – 21h): Brilha Folia CCBB (CCBB)

18/2 (13h – 21h): Carnaval do Galinho de Brasília (SBS)

18/2 (15h – 0h): Bloco do Rock – Conectando Folia (Galeria dos Estados – SBS)

18/2 (16h – 2h): Carnarock (Clube da ASCEB)

18/2 (17h – 6h): Carnaval do Calaf (Calaf)

19/2 (15h – 19h): Vassourinhas de Brasília (Espaço Cultural Renato Russo – 508 sul)

19/2 (10h – 16h): Setor Carnavalesco Sul (SCS)

19/2 (15h – 0h): Bloco do Rock – Conectando Folia (Galeria dos Estados – SBS)

19/2 (16h – 2h): Carnarock (Clube da ASCEB)

19/2 (17h – 6h): Carnaval do Calaf (Calaf)

19/2 (19h – 21h): Brilha Folia CCBB (CCBB)

19/2 (22h – 6h): Samba Urgente (SCS)

20/2 (10h – 16h): Setor Carnavalesco Sul (SCS)

20/2 (9h – 12h): Carnaval do Pintinho de Brasília (SAS)

20/2 (13h – 21h): Carnaval do Galinho de Brasília (SBS)

20/2 (16h – 2h): Carnarock (Clube da ASCEB)

20/2 (17h – 6h): Carnaval do Calaf (Calaf)

20/2 (20h – 5h): Carnaval Retrô (AABB)

21/2 (10h – 16h): Setor Carnavalesco Sul (SCS)

21/2 (16h – 2h): Carnarock (Clube da ASCEB)

21/2 (17h – 6h): Carnaval do Calaf (Calaf)

21/2 (19h – 21h): Brilha Folia CCBB (CCBB)

ASA NORTE

16/2 (14h – 22h): Bloco do Samba do Peleja (Praça dos Prazeres)

16/2 (18h – 22h): Praça dos Prazeres (201 norte)

16/2 (19h – 5h): De 3 é Mais Gostoso (Acadêmicos da Asa Norte)

17/2 (12h – 20h): Carnaval do Alto Norte (714/715)

17/2 (14h – 4h): Quadradim da Folia (Atrás da Arena BRB – Nilson Nelson)

17/2 (15h – 23h): Carnabar (Praça dos Prazeres)

17/2 (15h – 23h): Carna Pinella (CLN 408)

17/2 (15h – 23h): Carna Barzin (CLN 413)

17/2 (18h – 22h): Bloco do Prazer (Praça dos Prazeres)

18/2 (13h – 21h): Rebu, o Bloco (Concha Acústica)

18/2 (14h – 4h): Quadradim da Folia (Atrás da Arena BRB – Nilson Nelson)

18/2 (15h – 23h): Carnabar (Praça dos Prazeres)

18/2 (15h – 23h): Carna Pinella (CLN 408)

18/2 (15h – 23h): Carna Barzin (CLN 413)

18/2 (16h – 23h): Carnaval Plataforma Ponta Norte – Bloco da Ursal (216/416)

18/2 (17h – 22h): Concentra Mais Não Sai (CLN 404)

18/2 (18h – 19h): Carnaval do Alto Norte (714/715)

18/2 (18h – 22h): Praça dos Prazeres (Praça dos Prazeres)

19/2 (12h – 20h): Carnaval do Alto Norte (714/715)

19/2 (12h – 20h): Charretinha Tropicaos (Praça da Igrejinha – Vila Planalto)

19/2 (14h – 22h): Montadas – O Bloco da Diversidade (SBN)

19/2 (14h – 4h): Quadradim da Folia (Atrás da Arena BRB – Nilson Nelson)

19/2 (15h – 19h): Vassourinhas de Brasília (Buraco do Tatu – direção Eixo Norte)

19/2 (15h – 23h): Carna Pinella (CLN 408)

19/2 (15h – 23h): Carna Barzin (CLN 413)

19/2 (15h – 23h): Carnabar (Praça dos Prazeres)

19/2 (16h – 19h): Carnaval Plataforma Ponta Norte – Bloco Me Beija Kids (216/416)

19/2 (18h – 22h): Praça dos Prazeres (Praça dos Prazeres)

19/2 (19h – 23h): Carnaval Plataforma Ponta Norte – Bloco Roma Negra (216/416)

20/2 (12h – 20h): Carnaval do Alto Norte (714/715)

20/2 (14h – 4h): Quadradim da Folia (Atrás da Arena BRB – Nilson Nelson)

20/2 (15h – 20h): Bloco Encosta que Cresce (SGAN 907 – entre autódromo e Detran)

20/2 (15h – 23h): Carnabar (Praça dos Prazeres)

20/2 (15h – 23h): Carna Pinella (CLN 408)

20/2 (15h – 23h): Carna Barzin (CLN 413)

20/2 (17h – 22h): Concentra Mais Não Sai (CLN 404)

20/2 (18h – 22h): Praça dos Prazeres (Praça dos Prazeres)

21/2 (12h – 20h): Carnaval do Alto Norte (714/715)

21/2 (13h – 21h): Pacotão (302 norte – contramão da W3)

21/2 (14h – 4h): Quadradim da Folia (Atrás da Arena BRB – Nilson Nelson)

21/2 (15h – 23h): Carnabar (Praça dos Prazeres)

21/2 (15h – 23h): Carna Pinella (CLN 408)

21/2 (15h – 23h): Carna Barzin (CLN 413)

21/2 (16h – 23h): Carnaval Plataforma Ponta Norte – Bloco Me Beija (216/416)

21/2 (18h – 22h): Praça dos Prazeres (Praça dos Prazeres)

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO

17/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

18/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

19/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

20/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

21/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

21/2 (17h – 1h): Bloco Manga Botânica

22/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

CRUZEIRO

19/2 (12h – 18h): Bailinho Infantil (Terraço Shopping)

19/2 (16h – 20h): Desfile de Rua ARUC (Cruzeiro Velho)

SUDOESTE

17/2 (11h – 3h): Carnaval do Primeiro (Primeiro Bar – SIG)

18/2 (11h – 3h): Carnaval do Primeiro (Primeiro Bar – SIG)

19/2 (11h – 3h): Carnaval do Primeiro (Primeiro Bar – SIG)

20/2 (11h – 3h): Carnaval do Primeiro (Primeiro Bar – SIG)

21/2 (11h – 3h): Carnaval do Primeiro (Primeiro Bar – SIG)

GUARÁ II

17/2 (16h – 0h): Carnaval Lampião (Polo de Modas)

18/2 (13h – 0h): Bloquinho do Santis (Polo de Modas)

18/2 (16h – 0h): Carnaval Lampião (Polo de Modas)

19/2 (13h – 0h): Bloquinho do Santis (Polo de Modas)

19/2 (13h – 0h): Bloco Maria Fumaça (Cave)

19/2 (16h – 0h): Carnaval Lampião (Polo de Modas)

ÁGUAS CLARAS

17/2 (16h – 0h): Busão Biomma (Porks)

18/2 (16h – 22h): Bloco da Toca (sem local)

19/2 (16h – 20h): Felicittá Folia (Rua 36 Norte)

19/2 (16h – 22h): Bloco da Toca (sem local)

20/2 (16h – 20h): Felicittá Folia (Rua 36 Norte)

TAGUATINGA

17/2 (13h30 – 20h): Mamãe Taguá (Pistão Norte)

18/2 (17h – 0h): Carnaval do Asé Dudú (Taguaparque)

19/2 (17h – 0h): Carnaval do Asé Dudú (Taguaparque)

20/2 (17h – 0h): Carnaval do Asé Dudú (Taguaparque)

CEILÂNDIA

18/2 (16h – 0h): Carnaflow (Praça da Cidadania)

19/2 (15h – 23h): Bloco Menino de Ceilândia (CNM 01)

20/2 (10h – 0h): Carnageek (Ginásio Regional – Guariroba)

20/2 (15h – 23h): Bloco Menino de Ceilândia (CNM 01)

20/2 (9h – 22h): Carnaflow (Praça da Cidadania)

21/2 (10h – 0h): Carnageek (Ginásio Regional – Guariroba)

21/2 (15h – 23h): Bloco Menino de Ceilândia (CNM 01)

22/2 (9h – 22h): Carnaflow (Praça da Cidadania)

CIDADE ESTRUTURAL

18/2 (14h – 23h): Carnaval PAC 2023 – Bloco Vem Kem Quer (AE4)

19/2 (17h – 23h): Bloco da 11 (Av. Comercial)

SÃO SEBASTIÃO

17/2 (16h – 3h): Carnaval da Avenida (DF 473)

18/2 (16h – 3h): Carnaval da Avenida (DF 473)

19/2 (16h – 3h): Carnaval da Avenida (DF 473)

19/2 (19h – 1h): Bloco Junto e Misturado (São José / Vila Nova)

20/2 (16h – 3h): Carnaval da Avenida (DF 473)

21/2 (16h – 3h): Carnaval da Avenida (DF 473)

21/2 (16h – 19h): Bloco Carnavalesco de Rua (Av. Central)

22/2 (16h – 3h): Carnaval da Avenida (DF 473)

BRAZLÂNDIA

17/2 (19h – 1h): Brazfolia (Rua do Lago)

18/2 (19h – 1h): Brazfolia (Rua do Lago)

19/2 (19h – 1h): Brazfolia (Rua do Lago)

20/2 (19h – 1h): Brazfolia (Rua do Lago)

21/2 (19h – 1h): Brazfolia (Rua do Lago)

PLANALTINA

19/2 (16h – 21h): Bloco Sem Eira nem Beira (Praça do Museu)

21/2 (15h – 23h): Bloco do Seu Julio (Centro Olímpico)

PROGRAMAÇÃO PÓS-CARNAVAL (24 a 27/2)

EIXO CULTURAL IBERO-AMERICANO (EIXO MONUMENTAL)

25/2 (17h – 0h): Ressaca do Carnaval de Brasília

ASA NORTE

25/2 (12h – 18h): Ressaca do Alto Norte (CRN 714/715)

25/2 (12h – 0h): Carnaval do Gigante (Arena BRB)

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO

24/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

25/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

26/2 (17h – 1h): Carnaval no Jardins

CRUZEIRO

25/2 (13h – 19h): Bloco Gagá… Vial do Cruzeiro (Estacionamento do Ginásio)

BRAZLÂNDIA

25/2 (19h – 1h): Brazfolia (Rua do Lago)