GDF lança edital de concurso para extensionista rural e outras vagas

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) publicou nesta quarta-feira (20) o edital para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os empregos de extensionista rural, técnico especializado e assistente administrativo, com oportunidades para níveis superior e médio. Confira aqui o edital na íntegra.

As inscrições começam no dia 20 de outubro e seguem até 3 de dezembro. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de janeiro. Ao todo estão previstas 35 vagas imediatas e 91 para formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 4.766,69 a R$ 6.310,06, mais acréscimos de vantagens previstas no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). O concurso público será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

Para os cargos de extensionista rural de nível superior, as vagas são para economista doméstica, engenharia agronômica e médico veterinário. Para extensionista rural nível médio, as vagas são nas áreas de agroindústria e agropecuária. Para técnico especializado de nível superior, as áreas de atuação são de administração, ciências econômicas, contabilidade, direito e tecnologia da informação. No caso de assistente administrativo, é necessário ter concluído o ensino médio.

As provas serão objetiva e discursiva para os cargos de nível superior e objetiva e redação para os cargos de nível médio. As provas e as etapas do concurso serão aplicadas no Distrito Federal.

“A Emater-DF vem trabalhando para esse concurso acontecer há dois anos. É um concurso para repor vagas que foram surgindo. A gente entende que é uma grande vitória e que esse é um momento muito importante para a empresa”, ressalta o presidente do órgão, Cleison Duval.

Os candidatos que ingressarem no quadro de pessoal da Emater-DF serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

*Com informações da Agência Brasília