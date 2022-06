GDF investirá R$ 2,3 milhões na reforma da Quadra 4 do Setor Comercial Sul

O certame está previsto para ocorrer no dia 7 de julho, no auditório da Secretaria de Obras e Infraestrutura

O Setor Comercial Sul (CSC), importante para a retomada econômica da área central de Brasília, está passando por um verdadeiro processo de reestruturação urbana.

O Executivo distrital anunciou a licitação para a realização de serviços de recuperação do pavimento e das calçadas, além de implantação de mobiliário urbano, paisagismo e sinalização viária na Quadra 4 do SCS, com previsão de investimento de cerca de R$ 2,3 milhões.

O certame está previsto para ocorrer no dia 7 de julho, no auditório da Secretaria de Obras e Infraestrutura (Setor de Áreas Públicas, Lote B, Bloco A15, Epia). O edital e respectivos anexos podem ser acessados no site da secretaria e no Portal de Compras do GDF.

Também em processo licitatório, as obras da Quadra 5 serão licitadas no próximo dia 9 de junho. Já na Quadra 3, as obras serão iniciadas nos próximos dias. As quadras 1, 2 e 6 estão na fase de projetos – esta última com aprovação do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) e em fase final para o anúncio da licitação.

“As obras no SCS estão sendo realizadas por partes em função da questão logística. O local estava abandonado. Já concluímos a Praça do Povo e até o final do ano, com certeza, entregaremos à população mais algumas quadras do setor totalmente reformadas”, detalhou o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

*Com informações da Agência Brasília