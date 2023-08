GDF investe R$ 89 milhões na construção de mais 17 creches no DF

Com os novos equipamentos públicos, mais de três mil crianças serão assistidas com a ampliação do ensino infantil

O Distrito Federal vai ganhar mais 17 creches para reforçar a educação infantil na rede pública de ensino. Para essas construções — que já estão em andamento —, o Governo do Distrito Federal (GDF) fará um investimento de aproximadamente R$ 89 milhões para atender mais de três mil crianças com 165 novas salas de aula e mais de 23 mil m² de área construída.

As creches em construção e as cinco em licitação, somadas às outras 11 instituições (que representam investimento de R$ 29.326.320) já entregues pelo governador Ibaneis Rocha entre 2019 e 2023, totalizam 33 creches para ampliar o ensino infantil no DF. A expectativa é de que o GDF destine R$ 151,3 milhões para essas construções, que contabilizam 279 novas salas de aula e 5.333 crianças assistidas.

O esforço do GDF em ampliar a distribuição de creches pelo DF reflete na queda do número de crianças que aguardam por uma vaga nas instituições de ensino infantil da rede pública. Em 2019, a fila de espera era de 19.759 crianças. Com as 11 novas creches entregues pelo governador Ibaneis Rocha, este número caiu para 15.340.

“Estamos focados no trabalho de construir mais creches no DF. Esses espaços vêm para desafogar a demanda reprimida de crianças de 0 a 5 anos. As creches são de grande valia para toda a comunidade do DF, especialmente para as regiões onde estão sendo construídas”, afirmou o subsecretário de Infraestrutura da Secretaria de Educação, Leonardo Balduino.

De acordo com o subsecretário, as próximas creches a serem entregues são em Ceilândia, Planaltina e Sol Nascente. “Nós temos previsão de inauguração de mais três creches nos próximos meses. O CEPI [Centro de Educação da Primeira Infância] da EQNP 8/12, em Ceilândia; o CEPI da Quadra 23 de Planaltina; e o CEPI da Quadra 500 do Sol Nascente”, revelou.

Creche rural

Em 2023, o GDF entregou as duas primeiras creches rurais da história do Distrito Federal. A primeira foi em junho deste ano, no Núcleo Rural Pipiripau II, em Planaltina, onde moram cerca de 4 mil pessoas. A unidade promove educação infantil para 30 crianças de até 3 anos de idade da região, incluindo assentamentos rurais.

A segunda creche rural inaugurada foi no Núcleo Rural Jardim II, no Paranoá, que contou com um investimento de R$ 366,4 mil e hoje acolhe 35 crianças com idades entre 1 e 4 anos em regime integral ou nos turnos matutino e vespertino.

Com informações da Agência Brasília