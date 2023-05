GDF investe R$ 10 milhões em novo aparelho de ressonância nuclear magnética

O equipamento, que em pleno funcionamento poderá fazer 9 mil exames por ano, ficará no Hospital Regional de Santa Maria

Os pacientes da rede pública de saúde poderão contar com mais um aparelho de ressonância magnética para a realização de exames de imagem. Com um investimento de R$ 10 milhões, o Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou o processo para aquisição do equipamento e periféricos.

Os recursos são provenientes de emenda parlamentar da senadora Leila Barros. O aparelho, essencial para o atendimento de pacientes de alta complexidade, ficará no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF), e poderá atender mensalmente 750 pacientes, que hoje realizam exames em clínicas conveniadas com o GDF. O equipamento terá capacidade para fazer 9 mil exames por ano.

A superintendente do Hospital de Santa Maria, Eliane Abreu, afirma que a aquisição do equipamento de ressonância magnética é mais uma possibilidade de entregar benefícios para a população.

“O nosso hospital é a porta de entrada para os pacientes da região Sul e Entorno, a aquisição desse aparelho trará muitos

benefícios para a população como um todo. Só aqui em Santa Maria poderemos atender 750 pacientes por mês”, declara.

“Então, a compra dará autonomia para a Secretaria de Saúde, trará economia, pois poderá reduzir os contratos com clínicas terceirizadas, além da diminuição do tempo de espera para a realização dos exames”, complementa.

Eliane Abreu ressalta, ainda, que, com as imagens de alta resolução, o aparelho auxiliará as equipes médicas em diversos atendimentos. “Somos referência em gestação de alto risco. Com o equipamento, poderemos realizar apoio diagnóstico e terapêutico de maneira mais completa e conseguiremos atender todas as necessidades das gestantes. Dentro dessa linha de cuidados, também somos a unidade com o maior volume de cirurgias ortopédicas, e os exames vão facilitar o atendimento no pós-operatório”, completa.

