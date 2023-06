GDF investe quase R$ 15 milhões para reformar a DF-180

Cerca de 10 mil motoristas trafegam pela região, na Ponte Alta, no Gama

O Governo do Distrito Federal (GDF) investou R$ 14,8 milhões para restaurar 12 quilômetros de asfalto da DF-180, na Ponte Alta, no Gama. Cerca de 10 mil motoristas trafegam pela região.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) implantou duas camadas de capa asfáltica ao longo de 5,9 km. O trecho recebeu sinalização horizontal e, segundo o DER, vai receber o vertical nesta semana.

A obra começou no segundo semestre de 2022. Como explica o DER, a intervenção ocorre em etapas distintas. Nos trechos com pavimentação mais deteriorada, houve a reciclagem de toda a estrutura da base asfáltica, o que demandou mais tempo para a implantação da capa asfáltica. Já nos trechos em que a estrutura da base não estava comprometida, os operários fizeram a fresagem, uma simples retirada do asfalto antigo.

“Estamos avançando com essa obra, que era muito esperada pela população local. É um trabalho executado de maneiras diferentes, dependendo do trecho. A população, em breve, vai usufruir mais dessa melhoria que vai tornar o tráfego mais seguro e confortável para todos”, explicou o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Junior.