GDF inicia reforma de ponte no Núcleo Rural Rio Preto, em Planaltina

‌Estrutura antiga está sendo substituída por vigas metálicas; obra visa garantir agilidade e segurança aos ônibus escolares e ao escoamento da produção agrícola da região ‌

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) está reconstruindo a ponte na rodovia vicinal 165 (VC-165) do Núcleo Rural Rio Preto, em Planaltina.

A ação beneficia mais de 300 estudantes que utilizam o trajeto em ônibus escolares, 550 famílias que moram na região e o escoamento da produção rural. Em vigor desde a última segunda-feira (25), a obra mobiliza 15 servidores e recebeu aporte da ordem de R$ 180 mil.

O chefe do Núcleo de Conservação Manual do 1º Distrito do DER, Jaime Candido Florencio, conta que a estrutura antiga da ponte, inaugurada em 2017, misturava concreto, madeira e metal. Segundo ele, o trecho estava deteriorado e, tão logo os moradores reclamaram do problema, a obra foi iniciada. Os materiais antigos já foram retirados, e atualmente ocorre a fixação das vigas – ao todo, serão utilizados 30 perfis metálicos.

“A estrutura estava toda saturada, já não tinha mais como sustentar o tráfego dos veículos”, relata. “Aqui, passa uma carreta atrás da outra com toneladas de alimentos. São mais de 30 carretas por dia. Sem a ponte, os veículos precisam dar uma volta de 28 km e passar pela DF-250 para voltar pela DF-320. É um trajeto muito maior”. A ponte passa pelo Ribeirão Extrema, integrante da Bacia do Rio Preto.

Mais segurança

O presidente da Cooperativa Agrícola do Rio Preto (Coarp), Valter Baron, celebra a execução da obra: “A reforma é benéfica para toda a comunidade, inclusive para o poder público, porque dá segurança e agilidade para o escoamento de alimentos. Hoje, em função dos investimentos que o GDF já fez no núcleo rural, todo o trânsito de pesados que vem de Minas Gerais e da Bahia passa por aqui. Então, é uma obra muito importante para toda a região e para o setor do agronegócio”. A Coarp conta com 60 cooperados e é referência na produção de grãos.

Morador de Cristalina (GO), o embarcador Izael Alves, 21, usa o caminho semanalmente para fazer o transporte de cereais. “A ponte estava em uma situação precária, necessitava da reforma”, reforça. “Espero que o resultado fique bom tanto para nós, que só passamos para levar mercadorias, quanto para quem mora aqui”.

Com informações da Agência Brasília