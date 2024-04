GDF inicia reforma da Praça do Relógio, referência em Taguatinga

Começaram, nesta semana, as obras de modernização da Praça do Relógio, ponto histórico mais famoso de Taguatinga. O Governo do Distrito Federal (GDF) investe R$ 5,5 milhões na reforma da praça mais importante da cidade, que é referência em manifestações culturais, artísticas e de lazer.

Obras estão em andamento para recompor e valorizar o cenário mais icônico de Taguatinga | Fotos: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

“Temos o boulevard, calçadas novas, amplas e acessíveis em frente aos comércios e, agora, a cereja do bolo, que é a requalificação completa da Praça do Relógio”

Valter Casimiro, secretário de Obras e Infraestrutura

Entre as mudanças previstas, estão novas ferramentas de acessibilidade, mais iluminação, paisagismo, instalação de bancos e lixeiras, além da conexão com o projeto do boulevard acima do Túnel Rei Pelé, inaugurado em junho de 2023.

Pedido antigo da população, o projeto de renovação da praça foi desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e será executado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF).

Ponto de encontro

Titular da SODF, Valter Casimiro lembra que recuperar os principais centros comerciais é uma tônica desta gestão: “Foi assim com a W3 Sul, Setor de Rádio e TV Sul, Setor Hospitalar Sul, Setor Comercial Sul e as avenidas Hélio Prates e Paranoá. Agora, estamos levando essas melhorias ao centro de Taguatinga. Temos o boulevard, calçadas novas, amplas e acessíveis em frente aos comércios e, agora, a cereja do bolo que é a requalificação completa da Praça do Relógio”.

O engenheiro Luiz Nogueira, que supervisiona a execução da obra, comemora:

A fonte luminosa, o espelho-d’água e os canteiros também serão reformados. Parte do piso de pedra portuguesa será substituída por um pavimento rígido de concreto, utilizado nas obras citadas pelo secretário. Essas estruturas têm maior durabilidade e firmeza, e a mudança garante menos gastos com manutenção e mais segurança para pessoas com deficiência.

Para além do espaço físico que conecta as quadras de Taguatinga, onde milhares de pessoas circulam de ônibus e metrô, o local é um ponto de encontro especial da região administrativa.

“Todo mundo de Taguatinga tem muito orgulho desse local”

Renato Andrade, administrador de Taguatinga

“Vamos fazer bancos de concreto para as pessoas sentarem, locais para jogos de xadrez e dama, e plantar um jardim mais colorido, para dar uma característica mais agradável à praça”, descreve o engenheiro Luiz Nogueira, responsável pela execução da obra. “Eu nasci aqui em Taguatinga, cresci aqui, e estar aqui reformando essa praça é uma coisa que marca a minha história, a minha infância nesta cidade.”

Identidade local

O comerciante Anderson Teotônio Silva elogia a obra: “Essa renovação vai trazer mais segurança para nós, que passamos aqui todos os dias”

O administrador de Taguatinga, Renato Andrade, ressalta o objetivo de enaltecer o ponto histórico da cidade. “Todo mundo de Taguatinga tem muito orgulho desse local”, pontua. “É uma praça que acabou ocupada por moradores em situação de rua, e o governo vai devolver essa praça para a comunidade. Vai ser mais um dos pontos turísticos reformados aqui na nossa cidade”.

obras também é um atrativo que agrada Anderson Teotônio Silva, 23, que trabalha em um dos quiosques nas proximidades do espaço. Ele não costumava frequentar o local, com medo de estar sujeito à criminalidade.

“Essa renovação vai trazer mais segurança para nós, que passamos aqui todos os dias”, comemora o jovem. “Depois disso, com certeza, vou passar a frequentar. Ainda mais com a área de lazer. É um local com muitas árvores, tem uma sombra muito boa, especialmente à tarde. Além disso, vai ajudar bastante o comércio aqui na região.”

Com informações da Agência Brasília