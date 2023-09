GDF inicia obra de escavação do Viaduto do Jardim Botânico

O viaduto será construído em trincheiras, facilitando o acesso e desafogando o trânsito para os mais de 50 mil motoristas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) iniciou a escavação do canteiro central que vai abrigar o Viaduto do Jardim Botânico, no km 27,2 da DF-001, na altura do balão da antiga Esaf. Recentemente, as equipes concluíram as etapas de desvios dos acessos e de remanejamento das interferências de rede elétrica.

“A conclusão dessas etapas nos permite começar, de fato, a escavação profunda. Antes, a escavação ocorria em áreas cuja interferência não atrapalha no fluxo da atual pista. Estamos avançando também com os alargamentos das pistas no sentido Jardim Mangueiral/São Sebastião e no sentido Ponte JK”, detalha o superintendente de Obras do DER-DF, Cristiano Cavalcante.

Uma vez superada a etapa de escavação, serão iniciados os serviços de pavimentação, sinalização horizontal e vertical, ciclovia, passarela, muro de “terra armada”, viaduto, obras complementares, urbanização e paisagismo. O investimento total da obra é de R$ 33,5 milhões, gerando 400 empregos diretos e indiretos.

O viaduto será construído em trincheiras, facilitando o acesso e desafogando o trânsito para os mais de 50 mil motoristas que frequentam a região todos os dias. A obra atenderá Jardim Botânico, São Sebastião, Tororó, Paranoá, Jardins Mangueiral e Jardim ABC.

“Queremos resolver de vez o problema de trânsito na região. Por isso, a gente pede que os motoristas tenham paciência, procurem por rotas e horários alternativos. Temos espaços limitados para fazê-la, mas estamos acelerando ao máximo para trazer essas melhorias o quanto antes”, completa Cavalcante.

Morador do Jardim Botânico há 20 anos, o funcionário público João Alberto Negri, 54, diz estar ansioso pela entrega do novo viaduto: “Depois que essa obra for concluída, vai melhorar muito o fluxo de carros, especialmente para quem deseja ir ao Plano Piloto. O Jardim Botânico cresceu muito e realmente precisava dessa atenção”.

O lojista Valdinei Feitosa, 41, também acompanhou de perto o crescimento da região e elogia os investimentos. “Era uma área com muito engarrafamento. Agora, esse viaduto vai acabar com esse transtorno. Ficamos felizes com mais esse investimento. A benfeitoria é para todos e vai melhorar muito a qualidade de vida”, defende.

*Com informações de Victor Fuzeira, da Agência Brasília