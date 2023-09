GDF inicia instalação da nova ciclovia de ligação entre a ESPM e a Epia

O trecho terá 1.600 metros de extensão, garantindo mais segurança e conforto aos usuários de bike

Equipes da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal iniciaram a instalação da nova ciclovia ligando a Estrada Setor Policial Militar (ESPM) à Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia). O trecho terá 1.600 metros de extensão, garantindo mais segurança e conforto aos usuários de bike.

A obra de construção da ciclovia faz parte do compromisso do Governo do Distrito Federal (GDF) com o investimento em mobilidade urbana e na expansão da malha cicloviária da capital – a segunda maior do país, com 664,77 km de ciclovias instaladas em 30 regiões administrativas.

A pista destinada exclusivamente aos usuários de bicicleta é apenas uma das etapas das obras de reformulação do sistema viário da ESPM. Foram investidos R$ 56,7 milhões em serviços de aprimoramento da via que irão proporcionar maior fluidez no tráfego dos 65 mil motoristas que passam pela região diariamente.

O projeto, além das melhorias em mobilidade urbana, prevê a construção de um corredor exclusivo de transporte público coletivo, que, em breve, estará integrado ao Corredor Eixo Oeste: serão 38,7 km de extensão, ligando as principais vias do Sol Nascente/Pôr do Sol ao Plano Piloto. O objetivo é reduzir, para 30 minutos, o tempo de deslocamento entre as duas regiões.

As melhorias na ESPM também incluem serviços de adequações na via existente, com a instalação de nova pavimentação, redes de drenagem, sinalização horizontal e vertical, novas e acessíveis calçadas, paisagismo, além de uma bacia de detenção, localizada na área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Santuário de Vida Silvestre Riacho Fundo Área III, às margens da DF-051, Estrada Parque das Nações.

Segurança e mobilidade

Quem passa pela região diariamente elogia o investimento do governo em melhorias para ciclistas, usuários de transporte e motoristas. “A gente é muito favorável a essa atenção que a região recebe. Eu pego ônibus por aqui para voltar do trabalho e vejo muita gente de bike que antes precisava andar no meio dos carros. A obra vai ser boa para esse pessoal andar com segurança”, avalia o jardineiro Ribamar Santos, 55 anos.

A doméstica Rosária Bezerra, 66, concorda que a nova ciclovia diminuirá o risco de acidentes. “Por aqui, era comum ver ciclistas passando no meio da rua, era uma região que volta e meia tinha acidentes. Estão fazendo essa benfeitoria que vai melhorar muito, especialmente para quem anda de bicicleta”, diz.

*Com informações de Victor Fuzeira, da Agência Brasília