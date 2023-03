GDF incentiva denuncia de agressões contra mulheres

É importante lembrar que a denúncia pode ser feita de forma anônima em vários canais

Campanha adotada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), incentiva a denúncia de violências praticadas contra mulheres. Lançada no Mês da Mulher, o projeto tem tema “A sua denúncia salva”. A iniciativa, que já está rodando sites e mídias digitais e externa, rádios e jornais impressos, busca conscientizar a população de procurar os canais do governo para denunciar casos de violência contra as mulheres.

A campanha faz parte das ações da força-tarefa do GDF, criada com objetivo de propor políticas públicas voltadas à prevenção do feminicídio e à proteção das mulheres. É importante lembrar que a denúncia pode ser feita de forma anônima em vários canais.

Nas peças, o GDF reforça à população que denúncias salvam vidas e pede que as pessoas liguem para o 190 | Arte: GDF

Nas peças, o GDF reforça à população que denúncias salvam vidas e pede que as pessoas liguem para o 190 para ajudar a salvar vidas. “A agressão é uma covardia. Mas a omissão não fica atrás. Denuncie”, sugere o card produzido pelo governo com o depoimento de uma vítima de tentativa de feminicídio, salva justamente pela ligação feita à polícia.

“O filme para a TV impacta, chega a chocar. Usa casos reais para mostrar a seriedade do problema e a necessidade de toda a sociedade unir esforços para coibir esse crime hediondo”, explica o secretário de Comunicação, Weligton Moraes. Assista ao vídeo da campanha:

A inserção das peças institucionais será veiculada diariamente ao longo de todo o mês de março. “Detectamos a necessidade de uma campanha mais impactante para levar uma conscientização maior à sociedade e mostrar que o indivíduo alheio àquela situação de agressão tem um papel importante na sobrevivência daquela mulher, no resgate da mulher e da família dela daquela situação”, observa a subsecretária de Publicidade e Propaganda, Núbia Santos.

Ainda de acordo com a subsecretária, o GDF vai seguir trabalhando o tema, assim como fez ao longo de 2021 e 2022, quando outras campanhas foram veiculadas, sempre com foco em temas importantes, como o enfrentamento à violência contra a mulher.

A estreia da atual campanha ocorreu na quarta-feira (8), Dia Internacional das Mulheres, e também foi exibida durante palestra na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) nesta quinta-feira (9). Ao longo das próximas semanas, a população vai poder ouvir, ler e assistir os diferentes materiais produzidos pelo governo.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília