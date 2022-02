GDF inaugura última UPA do pacote de sete prometidas por Ibaneis

O DF contava com apenas seis unidades e agora somam 13, totalizando aproximadamente R$ 51 milhões em obras e equipamentos, além da contratação de cerca de mil profissionais

Com o investimento de R$ 7,2 milhões em obras e equipamentos, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brazlândia foi entregue à população do Distrito Federal pelo governador Ibaneis Rocha. A inauguração da última unidade programada acontece nesta terça-feira (22).

Com a UPA de Brazlândia, uma série de sete unidades foram entregues desde em setembro de 2021. O DF contava com apenas seis unidades e agora somam 13, totalizando aproximadamente R$ 51 milhões em obras e equipamentos, além da contratação de cerca de mil profissionais. O valor foi repassado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal ao IGES-DF.

A nova unidade está localizada na Vila São José, Quadra 37, Área Especial 1. Assim como ocorreu com as demais unidades, as obras foram administradas pelo IGES-DF, que também faz a gestão do funcionamento dessas unidades. A previsão anterior era para dezembro do ano passado.

A primeira UPA inaugurada neste governo foi em Ceilândia em 24 de setembro de 2021, a segunda no Paranoá em 18 de outubro, a terceira no Gama em 27 de outubro, a quarta no Riacho Fundo II em 18 de novembro, a quinta em Planaltina em 8 de dezembro e a sexta em Vicente Pires em 25 de janeiro de 2022.

Cada UPA tem capacidade para atender até 4,5 mil pessoas por mês. Juntas, as sete UPAs em funcionamento poderão atender cerca de 31,5 mil pessoas por mês. Para cada UPA, foram contratados por meio de processo seletivo promovido pelo IGES-DF, cerca de 140 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos e outros colaboradores que atenderão aos pacientes.

Todas possuem área de 1,2 mil metros quadrados e contam com dois leitos de atendimento crítico emergencial na Sala Vermelha, seis leitos de observação e um leito de isolamento na Sala Amarela, 10 poltronas de medicação/inalação e reidratação na Sala Verde, três consultórios e uma sala para classificação de risco.

As unidades estão equipadas para realizar exames laboratoriais de urgência, eletrocardiografia e raio-X. O equipamento de raio-x e o laboratório não são obrigatórios nas UPAs, conforme normatização do Ministério da Saúde.

As UPAs funcionam 24 horas todos os dias 24. Atendem casos de urgências e emergências de clínica médica, como pressão alta, febre alta, sintomas respiratórios como falta de ar, desmaio, convulsão, diarréia aguda, infecção do trato urinário, dor abdominal de moderada a aguda e complicações cardiológicas e neurologistas, como infarto e AVC. Os médicos prestam socorro, prescrevem medicamentos e exames e analisam se é necessário encaminhar os pacientes a um hospital, mantê-lo em observação por 24 horas ou dar alta após o atendimento.

Todas as novas UPAs contam com Sala de Ensino, onde os profissionais recebem treinamentos e cursos de atualização permanentes fornecidos pela Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa. Além disso, os médicos da UPA também poderão contar com o suporte de médicos especialistas do Hospital de Base pela telemedicina, que é uma consultoria prestada via transmissão online, bem como com telediagnóstico em que os médicos do Hospital de Base farão os laudos dos exames de eletro. As três ações são promovidas pela DIEP.