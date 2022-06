GDF entrega novos equipamentos esportivos

São 86 novos equipamentos que serão distribuídos nas Regiões Administrativas, e foram entregues nessa terça pelo governador Ibaneis Rocha

Por: Camila Bairros e Elisa Costa

[email protected]

Na manhã desta terça-feira (14), o governador Ibaneis Rocha (MDB) esteve presente na apresentação de equipamentos que serão instalados no Distrito Federal. Também estiveram presentes no evento Gisele Ferreira, secretária de Esporte e Lazer, e Celina Leão, deputada federal.

São 86 novos equipamentos que serão distribuídos nas Regiões Administrativas (RA’s). “Por muito tempo nós vimos o esporte ser abandonado no DF, e nós retomamos com muita força. Esses equipamentos que são colocados à disposição da sociedade mudam a vida das pessoas, e nós não vamos parar nesses 80, vamos avançar muito até chegar a pelo menos 500 unidades espalhadas pela cidade”, afirmou Ibaneis durante a apresentação dos equipamentos.

Já a secretária de Esporte e Lazer, Gisele Ferreira, comparou o que foi entregue a uma academia a céu aberto. “Vamos entregar 20 pistas de skate e uma academia completa no Parque da Cidade, e logo mais, em todas as cidades do DF. Isso é entregar saúde, é inovação e gestão de qualidade”, completou.

Em sua fala, Celina Leão comentou sobre o valor que isso dá ao Distrito Federal, e principalmente sobre o benefício que está sendo entregue à população.

Foto: Elisa Costa/JBr