GDF entrega mais 34 escrituras de templos religiosos

Na mesma ocasião, o GDF e a Terracap anunciaram o lançamento da Campanha de Renegociação de Lotes de Entidades

CAROLINA FREITAS

Jornal de Brasília

O Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), entregou no fim da manhã, desta terça-feira (19), no Salão Branco, do Palácio do Buriti, 34 escrituras públicas de ocupações históricas de igrejas, templos e entidades de assistência social. Na mesma ocasião, o GDF e a Terracap anunciaram o lançamento da Campanha de Renegociação de Lotes de Entidades.

A solenidade contou com a presença de autoridades locais, do governador Ibaneis Rocha, do diretor Regularização Social e Desenvolvimento Econômico, Leonardo Mundim, dos deputados Rafael Prudente e Iolando Almeida, e além do comparecimento de líderes religiosos. De acordo com informações da Terracap, o processo de regularização é objeto da Lei Complementar nº 806/2009, com a criação do Programa Igreja Legal em 2019.

Na entrega, foram contemplados entidades religiosas evangélicas, católicas, espíritas, e de assistência social. Desde 2019, foram regularizados mais de 357 imóveis, sendo 547 a contar da publicação da lei em 2009. “Hoje é mais um dia de entrega de soluções de problemas históricos. Alguns com espera de 20/30 anos. Essas soluções foram alcançadas graças a determinação do governador Ibaneis Rocha, um homem de fé e realizações. Esse é um trabalho de mãos dadas com a Terracap, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação e Secretaria da Família e Juventude. Isso só não saiu antes porque foi necessário construir um caminho juridicamente instável e um sistema adequado, mas não foi por falta de pedido. Não se trata aqui de um favor do estado, e sim de um reconhecimento do GDF”, comenta o diretor Leonardo Mundim.

A Campanha de Renegociação de Lotes da Terracap, lançada no evento, amplia o prazo de financiamento dos imóveis adquiridos de 240 para até 360 meses. As igrejas, templos e entidades de assistência social que compraram o lote ocupado e que estão pagando pela aquisição podem aderir a nova regra. As parcelas serão corrigidas uma vez por ano pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e não terão incidência de juros. A campanha vale também para as futuras aquisições de lotes.

O governador Ibaneis, na cerimônia, lembrou de toda trajetória do GDF para a regularização dos templos religiosos no Distrito Federal. “Este é um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde a campanha de 2018. O apoio da CLDF permitiu a atualização da legislação para que hoje sejam entregues escrituras, o parcelamento dos pagamentos e a regularidade para que todos possam viver em paz e professar a sua religião com tranquilidade.”

Por fim, o governador mencionou a importância da união entre o governo e todas as entidades religiosas: “Eu nunca tinha vivido aqui em Brasília um período de tanta harmonia dentro das religiões da nossa cidade. Acredito que isso parte um pouco de quem está à frente do governo, porque imprimimos um ritmo de paz social. Acabou a época das derrubadas e do desrespeito com os templos religiosos. Nós vamos entrar para a história do DF como quem mais regularizou templos religiosos na história da nossa cidade”, finaliza Ibaneis.