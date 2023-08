GDF é reconhecido por sua atuação em prol dos direitos das mulheres

A iniciativa do evento na CLDF foi da deputada Doutora Jane e contou com a presença de autoridades

Durante as comemorações pelos 17 anos da Lei Maria da Penha, as ações do Governo do Distrito Federal (GDF) foram reconhecidas em sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) na tarde desta segunda-feira (7).

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, que estava acompanhada pela subsecretária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Maíra Castro, pontuou a importância de instituir políticas públicas de combate à violência contra a mulher na formação escolar de crianças.

“A Lei Maria da Penha representa um marco significativo na batalha contra a violência de gênero no país. Apesar dos progressos alcançados, permanecem desafios a serem superados. Reconhecemos que a transformação necessária em nossa sociedade começa pela educação. A Secretaria da Mulher trabalha incansavelmente para fomentar a igualdade de gênero e conscientizar a população sobre esse tema crucial para que consigamos eliminar por completo a violência doméstica”, disse Giselle Ferreira.

A iniciativa do evento na CLDF foi da deputada Doutora Jane e contou com a presença de autoridades, especialistas, representantes da sociedade civil e de mulheres que foram beneficiadas pela Lei Maria da Penha.

Campanha Agosto Lilás

A campanha Agosto Lilás 2023, coordenada pela Secretaria da Mulher (SMDF), tem como objetivo a conscientização da sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher. Com diversos tipos de eventos, a ação vai divulgar a Lei Maria da Penha, os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.

A campanha vai reunir diversos parceiros governamentais e não governamentais, ao promover palestras, caminhadas, encontros, distribuição de material informativo e ações de mobilização e diálogos para se fortalecer e consolidar, cada vez mais, como uma grande campanha da sociedade no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

*Com informações da Agência Brasília