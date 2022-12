GDF divulga expediente para a fase final da Copa do Mundo

As unidades responsáveis por atendimentos essenciais aos cidadãos deverão manter escalas para garantir a prestação ininterrupta dos serviços

Com a classificação do Brasil para a próxima fase da Copa do Mundo 2022 faltando ainda um jogo da fase de grupos, o governador Ibaneis Rocha já determinou o horário de expediente no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do DF em virtude dos jogos da Seleção Brasileira a partir das oitavas de final.

Segundo o decreto, nos dias em que a Canarinho jogar 12h, o ponto será facultativo; e nos jogos que começarem às 16h, o expediente acontecerá de 8h às 14h.

Esses horários não se aplicam às áreas da saúde, segurança, vigilância sanitária, fiscalizaçaõ tributária, comunicação, assistência social, fiscalização de proteção urbanística, fiscalização do consumidor e de limpeza urbana, que deverão seguir as instruções das respectivas chefias.

