GDF dá início a construção de passarela na BR-020

Em agenda oficial pela região administrativa de Planaltina, a governadora em exercício Celina Leão (PP) assinou a ordem de serviço que dá início a construção de uma passarela na BR-020, na altura dos condomínios Mestre D’armas, Itiquira e Nova Esperança. Com o intuito de melhorar a mobilidade dos moradores locais e evitar acidentes de trânsito, a obra custará em torno de R$3,5 milhões e deve ser concluída em um prazo de 150 dias. “Não é só uma obra de infraestrutura, é uma obra que pode prevenir acidentes, prevenir que pessoas sejam atropeladas”, declarou Celina em discurso.

Segundo o presidente interino do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fábio Cardoso, a obra está inclusa em um grande projeto que visa a construção de várias outras passarelas pela capital federal, a fim de dar mais segurança aos pedestres e aos motoristas. No caso da passarela da BR-020, a estrutura será feita de acordo com as necessidades de instalação do BRT Norte, que passará por baixo dela. A passarela vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas e deve gerar 150 empregos.

“Essa obra é desejada por inúmeras famílias, que necessitam transitar de um local para o outro. Temos várias escolas aqui e essa obra é de extrema importância. É com imenso prazer que recebemos essa assinatura da ordem de serviço”, contou o administrador de Planaltina, Wesley Fonseca. Também presente na solenidade, o deputado distrital Pepa (PP), morador de Planaltina, contou que existiam muitas reclamações na região para a melhora da mobilidade: “O vai e vem de pessoas é constante, por isso essa obra se faz necessária”, pontuou.

A passarela terá estrutura mista de concreto e metal, e o local onde será erguida vai passar pelo processo de terraplenagem, sinalização horizontal e vertical, arquitetura e urbanismo, construção de pavimento rígido e de baia de ônibus. Participaram ainda da cerimônia os secretários de Estado Julio Cesar (Esporte e Lazer), Hélvia Paranaguá (Educação) e Gisele Ferreira (Mulher).

BRT Norte

Citado durante a solenidade de assinatura, o projeto a longo prazo do BRT Norte vai custar cerca de R$1,2 bilhão e deve ser licitado no segundo semestre deste ano. De acordo com o secretário de Governo, José Humberto, no primeiro momento será aberta uma terceira faixa na rodovia para facilitar o trânsito, depois começa a urbanização no lado oposto e o BRT será instalado no centro das vias. “Vai promover mais segurança e acessibilidade. As pessoas vão sentir a diferença”, comentou.

O BRT vai ligar a Asa Norte diretamente a Planaltina, diminuindo o tempo de deslocação da população, já que a linha vai evitar os congestionamentos. O BRT já tem uma estrutura em andamento para recebê-lo na região de Sobradinho, por onde ele também vai passar e ainda será feita também uma ciclovia em todo o percurso. “A obra do BRT é cara, mas necessária. Eu participo das discussões desde que eu era deputada distrital, mas no governo Ibaneis ela irá sair”, prometeu Celina Leão.

Mais esporte

Ainda em Planaltina, a governadora interina Celina Leão inaugurou um campo sintético na Vila Buritis e duas piscinas no Centro Olímpico e Paralímpico (COP). Juntos, os serviços tiveram um investimento de R$923,6 mil. O campo sintético, que fica na quadra 6, teve a substituição completa do gramado, o qual vai poder atender cerca de 600 crianças da região. “Eu era secretária de Esporte e Lazer quando começamos a reconstrução dos campos. Hoje, Planaltina é a grande beneficiada”, comentou Celina.

Segundo o atual secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, é papel do governo dar condições para que a população possa praticar atividades físicas. O projeto também incentiva as entidades esportivas da região, que reclamavam da situação dos campos, anteriormente forrados com brita. Com relação às piscinas, a governadora Celina explicou que elas estão aquecidas e reformadas, podendo ser utilizadas pelos dois mil alunos que estão inscritos no COP.

As piscinas foram impermeabilizadas com fibra de vidro e as fissuras foram recuperadas. De acordo com o diretor do COP, Sandro Melo, foi feita ainda a fibragem de reparo dos vazamentos e ainda a revitalização da parte externa, que inclui banheiros e o registro de água. “A importância é que a gente consegue dar para a comunidade uma piscina de qualidade”, explicou. A entrega faz parte de um pacote de reforma de oito dos 12 centros olímpicos existentes no DF.