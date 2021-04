GDF busca parcerias para implantar o Polo Logístico da capital

Empresas terão até 30 dias para requerer autorização para apresentar projetos

A Secretaria de Projetos Especiais (Sepe) do Governo do Distrito Federal abriu, nesta quarta-feira (7), um edital de chamamento para captar empresas interessadas em apresentar projetos e estudos para a implantação e exploração do chamado Polo Logístico do DF. A região é localizada no Polo JK, em Santa Maria-DF, próximo ao Entorno Sul.

As empresas que queiram autorização para apresentar os projetos deverão apresentar um pedido físico e um digital para a Sepe. O requerimento deve ser entregue na sala P50 do Palácio do Buriti, das 9h às 18h, e no e-mail [email protected],

com cópia para [email protected]. O prazo máximo é de 30 dias a partir desta quarta (7).

Veja na página 81 do Diário Oficial (DODF) a documentação necessária para requerer a autorização.

O edital permite que empresas se associem para apresentação de projetos em conjunto, mas deve-se definir um responsável para dialogar diretamente com o GDF.

Com o terno de autorização publicado pela Sepe, as empresas autorizadas terão até 60 dias para apresentar, enfim, os projetos para construção do Polo Logístico.