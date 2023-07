GDF ativa campanha para matrícula na Educação de Jovens e Adultos

A ação visa mobilizar servidores na divulgação das inscrições da EJA para o segundo semestre letivo deste ano

Servidores da Secretaria de Educação (SEE), das escolas ofertantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e das coordenações regionais de ensino (CREs) estão se mobilizando na campanha Dia da EJA para aumentar o número de matrículas nessa modalidade de ensino, disponível em 95 escolas do DF. O prazo para se matricular na EJA termina em 9 de julho, e as inscrições podem ser feitas no site da SEE ou pela Central 156, opção 2.

Nesta quinta-feira (29), servidores da Diretoria da EJA da SEE se uniram à equipe CRE de Samambaia e fizeram panfletagem nas estações do Metrô e no Restaurante Comunitário Rorizão, para mostrar que há vagas para quem quer voltar a estudar em 45 escolas. “A cada duas horas, temos um grupo de servidores em algum lugar conversando com a população”, contou a chefe da Unidade Regional de Educação Básica (Unieb) da região, Michelle Camargo.

A campanha começou no dia 22 deste mês em locais de grande circulação de pessoas. Os panfletos são entregues nas unidades dos centros de Referência de Assistência Social (Cras) e de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), além de terminais rodoviários, estações do metrô, unidades de pronto atendimento (UPAs) e unidades básicas de saúde (UBSs).

Sempre é tempo

Para Marcos Vinicius, 17 anos, o sonho de concluir o ensino médio terminou ano passado, quando ele precisou largar os estudos para ajudar a família em casa. “Eu parei de estudar no primeiro ano para trabalhar, mas hoje penso em voltar, pois sei que, em algum momento, vou precisar do currículo na minha vida profissional”, conta. Atualmente, o jovem tem uma banca de acessórios. “A minha loja me dá o sustento atualmente, mas quero poder voltar a estudar”, reitera.

Já Hélbio Rodrigues Tavares, 54, voltou a estudar em 2022 e atualmente está cursando o 4º ano do ensino fundamental. “Fiquei mais de 21 anos sem estudar, mas sempre me incomodava com isso, porque educação é muito importante na vida da gente”, relata. “Hoje trabalho de manhã como gari e de noite saio da minha cidade, Recanto das Emas, para estudar em Taguatinga. Meu sonho está sendo realizado, e idade nunca mais será um problema para estudar”.

A EJA

A Educação de Jovens e Adultos é destinada às pessoas jovens, adultas e idosas que, por diferentes motivos, não concluíram a educação básica, ou seja, o ensino fundamental e médio, ou nunca tiveram a oportunidade de estudar.

A EJA é organizada em três segmentos. O primeiro corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental, quando as pessoas iniciarão e consolidarão o processo de alfabetização. O segundo segmento corresponde aos anos finais do ensino fundamental, enquanto o terceiro engloba o ensino médio. Para se matricular nos primeiro e segundo segmentos, a idade mínima é de 15 anos completos; para o terceiro, é de 18 anos completos.

Acompanhe, abaixo, o cronograma das ações do Dia da EJA nas CREs do DF.

3/7

→ Paranoá

→ Planaltina

→ São Sebastião

4/7

→ Taguatinga

→ Santa Maria

→ Guará

6/7

→ Ceilândia

7/7

→ Núcleo Bandeirante

Com informações da Agência Brasília