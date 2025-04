Mais quatro regiões restringem o horário de funcionamento de distribuidoras de bebidas

O Governo do Distrito Federal publicou mais quatro ordens de serviço limitando o horário de funcionamento de distribuidoras de bebidas, das 6h às 0h. As regiões administrativas atingidas, nesta quarta-feira (16), são Sol Nascente/Pôr do Sol, Recanto das Emas, Água Quente e Candangolândia.

As ordens de serviços, assinadas pelos administradores das respectivas cidades, instituindo limitação de horário é de interesse da população, a preservação do sossego e a preservação da ordem pública, é o que argumentam.

Ainda de acordo com as publicações, o cumprimento do horário será fiscalizado pelos órgãos do GDF, entre eles a Secretaria de Proteção a Ordem Pública do DF (DF Legal), entre outras.