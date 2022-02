Gata é resgatada no alto de uma árvore no Lago Sul

A dona percebeu que a gata estava em um galho muito alto e estava com dificuldades para descer. Uma equipe do CBMDF foi acionada

Por Juliana Pimentel

Por volta das 6h40 desta quarta-feira, 16, a tutora de uma gata acinou o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF) para resgatar o animalzinho que ficou preso no alto de uma árvore. A operação de resgate foi na QI 17 Conjunto 10 do Lago Sul.

A dona percebeu que a gata estava em um galho muito alto e estava com dificuldades para descer. A mulher, então, acionou uma equipe do CBMDF para salvar o animal.

Os militares rapidamente retiraram a gata da árvore com o uso de uma escada prolongável, e puseram fim na situação de risco.

A gata passa bem e sua proprietária recebeu o animalzinho com alegria e muito carinho.



Fotos: Divulgação/CBMDF