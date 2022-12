Gasolina no DF aumenta acima da média nacional

Entre as capitais, Brasília tem a 12ª gasolina mais cara. O valor do preço médio passou de R$ 5,12 para R$ 5,21, um aumento de 1,85%

O preço da gasolina nos postos do Distrito Federal subiu. Segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, o consumidor encontrava o combustível por, em média, R$ 5,12, e agora o valor está em R$ 5,21, um aumento de 1,85%.

A pesquisa viu mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todo o Brasil entre os dias 1º e 28 de novembro. No cenário nacional, o valor da gasolina subiu 1,78% neste último mês, com preço médio de R$ 5,25 o litro.

Entre as capitais, Brasília tem a 12ª gasolina mais cara. Boa Vista (R$ 6,11), Belém (R$ 5,63), Salvador (R$ 5,60), Porto Velho (R$ 5,54) e Curitiba (R$ 5,49) são os locais com postos com maior preço encontrado.

Os únicos estados que registraram queda foram Amazonas (-2,28%), Amapá (-0,67%), Espírito Santo (-0,37%), Roraima (-0,03%) e Paraíba (-0,02%).

Já os estados de maior aumento foram Paraná (7,38%), Goiás (5,40%) e Santa Catarina (4,29%).

O último aumento anunciado pela Agência Nacional do Petróleo aconteceu no dia 21 de novembro, quando o valor médio da gasolina vendida nos postos passou de R$ 5,02 para R$ 5,05. Os bloqueios causados pos manifestantes bolsonaristas fez com que postos do DF enfrentassem problemas de reabastecimento, e por isso, o preço do combustível nas bombas acabou subindo mais, chegando a R$ 5,39 no começo de novembro.