Gama abraça coligação de Ibaneis e governador reforça amor pela cidade

Comício da coligação Unidos pelo DF reuniu milhares de apoiadores em evento na área externa do estádio Bezerrão nesta sexta-feira (9)

A coligação Unidos pelo DF reuniu milhares de apoiadores no Gama na noite desta sexta-feira (9) em um concorrido comício em frente ao estádio do Bezerrão. Juntos, os candidatos a governador, Ibaneis Rocha (MDB); à vice-governadora, Celina Leão (PP); e ao Senado, Flávia Arruda (PL), levaram propostas aos moradores da cidade e região.

“É um motivo de orgulho continuar trabalhando por essa cidade. Reunimos nessa campanha o que temos de melhor para trabalhar pelo DF. Os melhores candidatos a deputado federal e distrital estão nesse grupo, assim como a melhor vice e a melhor senadora”, afirmou Ibaneis Rocha a milhares de pessoas no estacionamento do estádio Bezerrão.

No governo Ibaneis, o Gama ganhou uma UPA, as avenidas dos Pioneiros e Paulo Hungria foram pavimentadas, o campus da UnB passou a ter um estacionamento de verdade e uma ciclovia foi construída na DF-483. A Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) também recebeu recursos, assim como a infraestrutura da cidade, com a instalação de 1,6 mil lâmpadas de LED e mais de dez quilômetros de calçadas.

A rodoviária está sendo reformada e duas creches vão ser construídas. Na área de lazer, dos campos sintéticos, duas quadras de areia e instalação de PEC na Ponte Alta Norte.

Outra novidade é a reforma do gramado do estádio Bezerrão, que ficou fechado durante a pandemia para abrigar um hospital de campanha com 100 leitos. Após cuidar da saúde da população, o governo local vai entrar com obras no estádio, no valor de R$ 882 mil.

Em seu discurso, Flávia Arruda pediu que os apoiadores somem forças até a reta final da campanha, sem dispersar. “É a hora dessa turma toda, dessa militância se unir para buscarmos a vitória no dia 2 de outubro”, pediu Flávia Arruda.

Candidata a vice-governadora, Celina Leão destacou a força feminina da chapa. “Esse governo fez muito e vai fazer ainda mais pelas mulheres. Tem eu, tem a Flávia e várias candidatas a deputada distrital e federal”, pontuou.