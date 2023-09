Gabinete de Mobilização Institucional é criado para o 7 de Setembro

Pelo GDF também participam as secretarias de Saúde e DF Legal, assim como o Serviço de Limpeza Urbana (SLU)

O Governo do Distrito Federal (GDF) mobilizou órgãos e secretarias para acompanhar e coordenar atividades relativas aos eventos do Desfile de 7 de Setembro. Com publicação na edição extra do Diário Oficial (DODF) desta quinta-feira (31), foi instituído o Gabinete de Mobilização Institucional, a ser liderado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF).

Pelo GDF também participam as secretarias de Saúde e DF Legal, assim como o Serviço de Limpeza Urbana (SLU). O primeiro encontro do grupo está marcado para segunda-feira (4), conforme adiantou a governadora em exercício Celina Leão.

“Esse gabinete funcionará como uma integração de informações. A primeira reunião está marcada para segunda-feira (4), às 10h, será coordenado pela SSP-DF, há um convite para todo o governo federal participar, aqueles órgãos que acharem importante se fazerem presentes. É mais para alinhamento de informações para que a gente tenha uma belíssima festa no 7 de Setembro, onde as pessoas possam comemorar a data”, destacou Celina Leão.

O Gabinete de Mobilização Institucional terá duração de dez dias a contar de 1º de setembro. As atividades registradas ao longo deste período serão apresentadas dentro de um prazo de 30 dias. “Ele funcionará no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), da SSP-DF, e tornará a comunicação e as tomadas de decisões mais rápidas e eficientes, garantindo análises e tempo resposta mais efetivo em caso de necessidade”, detalha o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

Ainda segundo a secretaria, representantes dos setores de inteligência dos órgãos também atuarão em conjunto, na SSP-DF, em outro espaço. O objetivo é dar um suporte cada vez mais qualificado às forças de segurança que estarão empenhados em garantir a segurança e mobilidade do público que se fizer presente na celebração.

O GDF também convidou o governo federal, o Supremo Tribunal Federal (STF), a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para participar do gabinete e cooperar com as atividades de acordo com as respectivas competências.

Aos convidados, compete atuar na coordenação das atribuições administrativas, bem como adotar as medidas administrativas necessárias à preservação da estabilidade institucional e da proteção dos bens, serviços e instalações.

*Com informações de Ian Ferraz e Adriana Iziel, da Agência Brasília