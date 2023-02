Futuro Campeão abre seletivas para basquete e voleibol femininos

Realizadas nos COP’s de Santa Maria e Recanto das Emas, o processo servirá para escolher atletas para o Programa Futuro Campeão

No próximo dia 4 de março, os centros olímpicos e paralímpicos (COPs) de Santa Maria e do Recanto das Emas vão receber seletivas de basquete e voleibol femininos 2023, respectivamente, a partir das 9h. A ação vai selecionar atletas para a categoria de base e também para o Programa Futuro Campeão. As inscrições acontecem na hora da seletiva e a faixa etária para a participação é de 9 a 17 anos.

Segundo o treinador de basquete, Khelvimg França, podem participar moradores do DF e também do Entorno. “Nosso objetivo é achar novos talentos e tirar esses jovens da ociosidade. Fazer com que tenham hábitos saudáveis”, disse.

Na seletiva, os treinadores vão analisar os gestos técnicos, comprometimento e a disponibilidade de horário de cada competidor, pois os treinos acontecem regularmente. “O DF sempre apoiou o voleibol feminino e queremos encontrar futuras atletas para a Seleção Brasileira. Vamos levar em consideração a junção de dados antropométricos, capacidade física e parte técnica, além dos principais fundamentos da modalidade, como saque, toques, entre outras habilidades. O esporte coletivo tem esse fator positivo, de trabalhar a disciplina e a união”, disse Rafael Reino, treinador de voleibol do COP do Recanto das Emas.

O secretário interino de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, ressalta que o objetivo das seletivas é encontrar novos atletas. “Além de achar novos talentos por meio das seletivas, o importante é tirar nossos jovens das ruas, da frente do celular, do computador, do submundo das drogas e mostrar o quanto é interessante praticar um esporte e dar condições de se tornarem um grande atleta. No caso da categoria feminina, queremos novas atletas em todas as modalidades esportivas do DF”, aponta.

Com informações da Agência Brasília