Fundo vai investir R$ 50 milhões em startups

O objetivo do Banco de Brasília é incentivar o empreendedorismo e as novas tecnologias em diversas áreas de negócios

Em mais uma iniciativa voltada à inovação, o BRB lança seu próprio fundo de venture capital, uma das modalidades de investimentos que mais crescem no mundo. O investimento inicial programado é de R$ 50 milhões.

O BRB Venture Capital foi criado para investir em startups das mais diversas áreas de negócios, como serviços financeiros, agronegócio, seguridade, inteligência artificial, blockchain e administração pública, em todo o país. O fundo será gerido pelas empresas KPTL e Bossanova Investimentos, vencedoras da seleção lançada com objetivo de estruturar, selecionar e administrar os recursos.

“Investir em startups com potencial de crescimento, potencializar o ecossistema de empreendedorismo, acelerar a transformação digital do BRB e proporcionar a melhoria da experiência dos nossos clientes estão entre os objetivos da criação do fundo. Estamos felizes em dar mais um passo no sentido de tornar ainda mais robusto o portfólio de produtos e serviços do BRB e de atuar em prol do desenvolvimento econômico, social e humano”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O banco é protagonista no incentivo à inovação: em maio de 2021, inaugurou o BRB LAB, o seu centro de inovação tecnológico, localizado no Parque Tecnológico Biotic, em Brasília. O objetivo da instituição é seguir estimulando o ecossistema de empreendedorismo e inovação local e buscar novas tecnologias e soluções voltadas para o sistema financeiro, governo e cidadãos. Em relação às startups localizadas no Distrito Federal, o BRB já apoiou, entre outros, o investimento na Auvo, empresa destaque no portfólio do Fundo Criatec 2 e da qual o banco é investidor.

O BRB possui mais de 5,2 milhões de contas ativas, considerando sua rede física de atendimento e os bancos digitais Nação BRB FLA e AmericaBRB, além de presença em 92% de todo território nacional, em 39 países e nos 6 continentes.

Parcerias

A KPTL é uma gestora com quase 20 anos de atuação e que já acumula mais de 110 empresas investidas. Destas, 67 estão atualmente no portfólio, que conta com iniciativas sólidas de inovação e tecnologia em segmentos como agronegócio, saúde, finanças, energia, ciências da vida, varejo e IoT, entre outros. Sediada em São Paulo (SP), a empresa tem equipes nos principais centros de inovação do Brasil e segue em busca de startups com consistência e grande potencial de crescimento (seed).

Já a Bossanova é uma das instituições mais ativas na indústria de venture capital brasileira, investindo em startups no estágio pré-seed, com alcance nacional. Atuante neste mercado desde 2011, já fez mais de 1.520 investimentos em startups.

Com informações da Agência Brasília