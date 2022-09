Funcionários de UBS são demitidos após divulgarem vídeos das chuvas dentro da unidade

Nas imagens, é possível ver a enorme quantidade de água. “Não tinha onde ficar. Nós nos molhávamos dentro do próprio posto”, afirmou uma funcionária

Funcionários de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Nápolis, na Cidade Ocidental (GO), foram demitidos nesta quinta-feira (22), após divulgarem vídeos da situação da unidade quando chove forte.

Nas imagens, é possível ver a enorme quantidade de água saindo pelas lâmpadas e teto. “O posto estava muito molhado, muito alagado. Não tinha onde ficar. Nós nos molhávamos dentro do próprio posto”, afirmou uma funcionária do posto que não quis se identificar.

As filmagens foram enviadas para o Radar Ocidental, um jornal local. Porém, segundo os funcionários, os vídeos foram compartilhados apenas no grupo de trabalho e, na verdade, uma terceira pessoa teria enviado as imagens.

Ainda de acordo com a funcionária, pouco após a publicação das imagens no jornal, uma das responsáveis pela unidade realizou uma reunião com os servidores que trabalhavam no momento e afirmou que a unidade precisaria ser fechada. “Devido ao ocorrido, ela disse que teria que fechar a unidade. Os concursados seriam remanejados e os contratados seriam dispensados”, explicou.

Ao questionar a decisão, a responsável teria afirmado que, mesmo tendo recebido vídeos de vários outros postos, o da unidade foi o único a ser divulgado na imprensa. “Ela disse que não importava porque o governo ficou prejudicado por uma unidade. Que se a intenção era prejudicar o governo e a Secretaria de Saúde, tinha conseguido”, continuou. Segundo a responsável, o posto será fechado para reforma.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Saúde e o Governo da Cidade Ocidental, mas não obteve resposta.