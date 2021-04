Funcionários de hospital no DF são investigados por desvio de material

A direção do Hospital desconfiou após perceber que oslotes dos insumos constavam como recebidos, mas não estavam nos armários

Na sexta-feira (23), a Polícia Civil do DF deflagrou uma operação para apurar o crime de peculato cometido por um servidor do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

De acordo com as investigações, ele e outras duas pessoas furtavam caixas de luvas do estoque da Unidade de saúde para revenderem.

O prejuízo calculado é de pelo menos R$ 100 mil. A direção do Hospital desconfiou após perceber que os

lotes dos insumos constavam como recebidos, mas não estavam nos armários.

Além do servidor, um terceirizado também foi identificado. Na operação, foram apreendidos os celulares dos envolvidos, caixas de luvas e materiais obtidos com o lucro da revenda.

“Se trata de possível crime de peculato e associação criminosa, por envolver pelo menos três pessoas. As investigações continuam para identificarmos mais envolvidos”, explica o delegado Paulo Galindo.

