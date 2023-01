“Fui levado ao erro pelas autoridades de segurança”, afirma Ibaneis

“Recebo com serenidade a decisão do STF e aguardo que toda apuração chegue o mais rápido possível”, disse Ibaneis Rocha

Nesta quarta-feira (11), o Supremo Tribunal Federal (STF) votou por manter a decisão de Alexandre de Moraes sobre o afastamento de Ibaneis Rocha (MDB) do cargo de governador do Distrito Federal por 90 dias. Celina Leão (PP), a vice, assumiu o posto.

Sobre a decisão do STF, Ibaneis disse estar tranquilo e confiante na justiça. “Recebo com serenidade a decisão do STF e aguardo que toda apuração chegue o mais rápido possível para que assim a verdade seja restabelecida.”

Ibaneis também afirmou que não foi conivente com qualquer ato criminoso. “Como já divulgado nos áudios e documentos que juntei ao inquérito e que fiz chegar a todos os senhores Ministros e a população, fui levado a erro pelas autoridades da segurança que estavam à frente da operação”, finalizou.

Mais cedo, Ibaneis disse que o plano de ações de segurança pública para o domingo (8) foi sabotado, e que isso permitiu a invasão de terroristas às sedes dos Três Poderes.

Logo após a invasão dos terroristas, o político mandou exonerar o até então secretário da Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Ele estava nos Estados Unidos e nada fez sobre os atos antidemocráticos. A decisão foi tomada para tentar evitar uma intervenção federal na capital brasileira, mas não foi suficiente. Ainda na noite de domingo, o presidente Lula (PT) escolheu Cappelli como interventor.