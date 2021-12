Fotógrafo Sérgio Amaral vende fotos para pagar contas médicas

As fotos têm dois tamanhos, sendo 30×40, com o valor de R$ 450,00, e de 24×30, custando R$ 350,00

O fotógrafo Sérgio Amaral abriu, na última quinta-feira (02), um site para venda de oito fotografias para custear o tratamento médico. O artista está na fase inicial do câncer de pulmão e apresenta sequelas de uma fratura no úmero. O fotógrafo descobriu a doença em outubro deste ano, após um mal-estar.

As obras retratam em preto e branco a vida cotidiana da Amazônia durante os anos 1990 a 1999. As fotos têm dois tamanhos, sendo 30×40, com o valor de R$ 450,00, e de 24×30, custando R$ 350,00. Elas são assinadas com marca d’água e impressas em papel fine art Canson Baryta 310 gramas.

Para comprar as imagens, é necessário o envio do pedido ao e-mail [email protected], com o assunto “Encomenda de fotos” e o endereço onde a obra deverá ser entregue, com o valor do frete fixo em R$ 50. O pagamento pode ser feito pelo PIX 72275820868.

Vida

Com uma carreira de mais de 40 anos no fotojornalismo, Sérgio iniciou a fotografar em 1977 e guarda diversos prêmios, como o Esso de Fotografia, o Salão Finep de Fotojornalismo e o ONU Habitat.