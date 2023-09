Forças de segurança marcam presença em evento na Base Aérea de Brasília

Equipamentos das corporações do Distrito Federal atraíram a atenção do público para visitação durante a exposição Portões Abertos 2023

Os brasilienses tiveram na manhã deste domingo (3) um motivo a mais para sair de casa. Até às 17h, a Base Aérea de Brasília recebeu a população na exposição Portões Abertos 2023, promovida pela Força Aérea Brasileira (FAB). O público conheceu aeronaves e equipamentos militares, assistiu apresentação de paraquedismo, demonstrações e acrobacias aéreas, além de participar de sorteios de brindes e shows com bandas locais.

As forças de segurança pública do Distrito Federal marcaram presença e deixaram à mostra para a população os equipamentos aéreos utilizados pelas corporações. Os visitantes puderam ver de pertinho os helicópteros, aeronaves e caminhões do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), das polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF) e do Departamento de Trânsito do DF.

Na tenda do Corpo de Bombeiros, instruções e orientações eram repassadas para o público, assim como explicações sobre as funcionalidades dos materiais expostos. “Trouxemos uma gama de produtos, como drones, amostra de turbinas, viaturas, escadas e diversos materiais de combate aos incêndios florestais. Estamos apresentando os equipamentos, repassando orientações. Além disso, estamos atuando no trabalho preventivo do evento e posicionados também para atender qualquer ocorrência”, disse o responsável pela corporação, Major Fernando Dias.

A PCDF esteve representada pela equipe da Divisão de Operações Aéreas (DOA), com a aeronave Airbus AS350 Esquilo da instituição. O helicóptero faz parte do inventário patrimonial de bens móveis e é utilizado em atividades e missões policiais diversas, tanto no espaço aéreo do DF, como em outras unidades da federação, em apoio às situações emergenciais, operacionais e de segurança pública. A PMDF também estava com estande montado e levou para apreciação da população aeronaves utilizadas nas missões.

O Detran além de ter aeronaves em exposição estática no evento, estava auxiliando também no controle do trânsito na região. A rotatória do Park Way (Quadra 14, Conjunto 1) sentido marginal da DF-047 (EPAR) foi fechada, assim como a alça de ligação da DF-025 para a EPAR. Também foi implantada uma faixa reversa de emergência para ambulâncias, viaturas e táxis na via de acesso à Base Aérea. Além de colocar redutores de velocidade, o Detran instalou painéis móveis para orientar o fluxo de veículos nas imediações do aeroporto.

O empresário Ulisses Sampaio, 43 anos, levou a família inteira, os dois filhos de 7 e 11 anos e a esposa, e acompanhava atentamente todas as atrações. “Venho todos os anos, muito por conta dos meninos, eles gostam de ver as aeronaves. É um evento bem família e vale super a pena vir. Esse ano está bem organizado”, ressaltou.

A vendedora Sthefany Silva Soares, 24 anos, que estuda para o ser policial militar, não perdeu a oportunidade e foi conhecer os equipamentos da corporação. “Vi pelas redes sociais que ia ter o evento, estudo para a PMDF e meu filho de 1 ano gosta muito de aviões. Então, juntamos as duas vontades e virou nosso programa de domingo: conheci os equipamentos expostos e ele se divertiu”, conta.

Estimativa

Segundo a Aeronáutica, a exposição Portões Abertos 2023 é uma oportunidade para estreitar os laços da sociedade brasiliense com a Base Aérea de Brasília, Força Aérea Brasileira e outras forças de segurança civis e militares. A estimativa dos organizadores é receber até o fim do dia um público de pelo menos 50 mil visitantes para participar das atividades e assistir às apresentações aéreas e terrestres.

O evento também fez uma homenagem aos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont.

Com informações da Agência Brasília

