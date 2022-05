Força-tarefa combate epidemia da dengue no Guará II

Equipe do Corpo de Bombeiros realiza neste sábado (14) ação de combate ao mosquito transmissor da dengue na QE 28 do Guará II

Uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal realiza visitas às residências do Guará II neste sábado (14), para o combate ao mosquito Aedes aegypti.

Esta será mais uma das ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela que estão ocorrendo por todo o Distrito Federal.

O grupo formado por 60 militares deverá inspecionar as casas localizadas na QE 28, com o objetivo de eliminar e tratar depósitos, além de informar a população sobre a prevenção da proliferação do mosquito.

A atuação é uma parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal.