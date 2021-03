Foragido que matou policial militar no Novo Gama é preso em Brasilândia de Minas (MG)

Edvaldo Alves Pereira foi vítima de arma de fogo na cidade do Novo Gama (GO), em agosto do ano passado. O acusado, Josimar Ferreira da Silva (47), foi detido nessa sexta-feira (12)

Uma operação conjunta envolvendo policiais militares do DF e de Minas Gerais, além de integrantes do Ministério Público de Minas Gerais (GAECO), conseguiram prender um foragido da justiça do DF, acusado de matar um PM aposentado.

Edvaldo Alves Pereira foi vítima de arma de fogo na cidade do Novo Gama (GO), em agosto do ano passado. O acusado, Josimar Ferreira da Silva (47), foi detido nessa sexta-feira (12).

Foto: divulgação/PMDF

Na ocasião, a Polícia Civil indiciou pai e o filho, Gabriel Ferreira Breda, como sendo autores do homicídio do policial. Gabriel, de 23 anos, já havia sido preso pela Polícia Militar do Estado de Goiás, dias após o fato, mas Josimar ainda estava foragido.

O trabalho foi desenvolvido pela Agência Regional de Inteligência do Comando de Policiamento de Missões Especiais (PMDF) que levantaram informações que levaram a prisão do homem na cidade mineira de Brasilândia de Minas.

O homem foi levado para Delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais onde constava em seu desfavor uma Mandado de prisão pelo crime de homicídio. O preso ainda apresentou documentos falsos na hora da abordagem. O indivíduo aguarda transferência para o DF.