Foragido que abusou de enteada em Rondônia é preso no DF

Foragido desde 2018, um homem suspeito de praticar abuso contra a própria enteada foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na tarde desta segunda-feira (08/04), no Itapoã. O crime foi cometido no estado de Rondônia, e o autor estaria vivendo no Distrito Federal.

De acordo com a PCDF, na última semana, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, recebeu informações de que o pedófilo, foragido desde 2018 de Cacoal/RO, estava escondido no Itapoã/DF. Após investigações, a polícia localizou o endereço do homem.

O autor que responde pelo crime de estupro de vulnerável e teve sua prisão preventiva decretada pela 1ª Vara Criminal de Cacoal. Após as providências legais, o foragido foi recolhido à Carceragem da PCDF, onde aguardará o pedido de recambiamento pelo Tribunal de Justiça de Rondônia(TJRO). Se condenado, ele pode pegr pena de 12 a 22 anos de prisão.