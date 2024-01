Foragido é preso suspeito de roubar chácara em Brazlândia

O investigado foi identificado e reconhecido pelas vítimas, que relataram à polícia sua participação no roubo ocorrido na chácara

Em uma operação conjunta, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da equipe da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), em colaboração com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), prendeu, na tarde de terça-feira (30), um indivíduo que estava foragido da Justiça, acusado de cometer um roubo em uma chácara na região de Brazlândia em abril de 2023.

A prisão foi efetuada na região da Vendinha, em Goiás, após uma ação coordenada que resultou no cerco à residência da mãe do criminoso. O acusado, de 25 anos, estava sendo procurado por um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia.

Segundo as investigações da equipe, no dia do crime, por volta de 21h, dois criminosos invadiram a propriedade, rendendo as vítimas com pedaços de pau. Posteriormente, subtraíram uma televisão e fugiram em um veículo em direção a Brazlândia.

O primeiro criminoso foi detido em flagrante pela Polícia Militar do DF, escondido em uma residência na Q. 12 Norte de Brazlândia. No local, os policiais localizaram e apreenderam a televisão roubada, bem como o pedaço de madeira utilizado para render e agredir as vítimas.