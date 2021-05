Foragido é detido no Recanto das Emas

Outro indivíduo, que se encontrava visivelmente embriagado, possuía a documentação da posse da arma porém não possuía o porte. Também foi detido

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e outro por falsidade ideológica, às 17h10 desta terça-feira (18), na quadra 403 do Recanto das Emas.

Os policiais foram acionados para averiguar um motorista alcoolizado, portando uma arma de fogo. A equipe do Gtop 47 encontrou o veículo informado com dois indivíduos no interior, em frente a uma distribuidora. Foi localizada na cintura do primeiro indivíduo uma pistola PT92, dois carregadores e 29 munições de 9mm.

O indivíduo, que se encontrava visivelmente embriagado, possuía a documentação da posse da arma porém não possuía o porte. O segundo suspeito se identificou como militar e que não deveria ser abordado. Porém, foi constatado que ele não era militar e que possuía uma extensa ficha criminal por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica.

A dupla foi conduzida para a 27ª DP, onde o primeiro foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O segundo indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto. Foi cumprida a ordem judicial e o foragido assinou um Termo Circunstanciado por falsidade ideológica. A arma e munições permaneceram apreendidas na delegacia.

As informações são da PMDF