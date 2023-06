Fiscalização itinerante apreende R$ 1 milhão em produtos eletrônicos

Foram 100 caixas apreendidas pela equipe da Receita do DF com fones de ouvido, carregadores portáteis, balanças eletrônicas, entre outros itens

A Receita do Distrito Federal apreendeu 100 caixas de produtos eletrônicos em uma transportadora na manhã desta sexta-feira, 30. A nota fiscal encontrada com as mercadorias apresentava divergência de quantidade e qualidade, pois os artigos são avaliados em cerca de R$ 1 milhão. Caixas de som, fones de ouvido, carregadores portáteis e balanças eletrônicas estão entre os produtos apreendidos.

Na tarde de quinta-feira (29), a equipe de fiscalização abordou uma carreta do tipo bitrem com 60 toneladas de arroz. O veículo foi abordado na Epia Sul. Ao realizar o procedimento de fiscalização e conferência, constatou irregularidade na qualidade (tipo de arroz) e quantidade (maior quantidade no veículo do que na nota fiscal). O veículo com carga avaliada em aproximadamente R$ 250 mil foi conduzido ao Depósito de Bens Apreendidos da GEFMT para lavratura do auto de infração e apreensão.

A gerência atua 24 horas por dia, de forma ostensiva, para fiscalizar aeroporto, rodovias e transportadoras do Distrito Federal e combater irregularidades no transporte de mercadorias. Somente na tarde de ontem a equipe apreendeu R$ 1.091.529,81 em mercadorias irregulares, que somam R$ 416.323,48 em créditos tributários – imposto e multas.

Com informações da Agência Brasília