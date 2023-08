Fim de semana tem alteração no trânsito da W3 Sul 

Das 14h às 23h de sábado (12) e de domingo (13), trecho entre a 504 e a 506 Sul será interditado no sentido norte para realização de evento

Em razão do Baile do Saruê Perfumado 2023, promovido pelo Sesc, no sábado (12) e domingo (13), das 14h às 23h, o trânsito na W3 Sul sofrerá alterações. O trecho entre a 504 e a 506 Sul, sentido norte, será bloqueado, e os veículos serão desviados para a W2 Sul, na altura do cruzamento entre a 506/507.

No sentido do Setor Policial, o tráfego de veículos será liberado, mas apenas em duas faixas, já que uma está interditada devido às obras no local. Os semáforos ficarão em modo intermitente.

Os agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) farão o controle do trânsito nas vias adjacentes durante todo o período do evento, a fim de organizar o fluxo de veículos e garantir mais segurança aos participantes do Sesc + W3 – Baile do Saruê Perfumado 2023.

Além de fazer o controle nas travessias de pedestres, os agentes vão atuar para coibir estacionamento em locais proibidos e em locais que prejudiquem a fluidez e a segurança nas proximidades do local do evento.

Com informações da Agência Brasília