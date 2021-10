Fim de semana será de chuva no DF

Deve chover de sexta a domingo. Umidade relativa do ar segue acima de 90%

Após uma quinta-feira de tempo fechado durante a tarde e a noite, o fim de semana no Distrito Federal também será marcado pela chuva. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta sexta-feira (15), as nuvens tomam conta do céu já pela manhã. Durante todo o dia, há chances de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 50%. A temperatura mínima é de 17ºC, e a máxima, de 28ºC.

No sábado (16), a temperatura varia entre 18ºC e 31ºC. O céu deve ficar encoberto o dia inteiro, com chuva isolada pela manhã e chuvisco à tarde. A umidade pode chegar a 100%.

No domingo (17), haverá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. A umidade varia entre 95% e 45%. A temperatura mínima será de 19ºC; a máxima, de 29ºC.