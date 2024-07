Filhote de onça é resgatado após entrar em uma residência em Formosa (GO)

Na tarde desta segunda-feira (1), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou um filhote de onça em uma residência na área rural de Formosa, Goiás. A ação foi conduzida pelo Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), em colaboração com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).



O GOC foi chamado para apoiar a equipe do CBMGO após o filhote de onça ser encontrado na residência, provavelmente abandonado pela mãe. O animal estava saudável e apresentava todas as suas características preservadas.



Após o resgate, o filhote foi levado ao Hospital de Fauna e Animais Silvestres (HFAUS) para uma avaliação detalhada. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde passará por um processo de reintrodução ao seu habitat natural.