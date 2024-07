Circuito de Festejos Juninos tem etapa classificatória em Planaltina e no Gama

A segunda etapa do Circuito de Festejos Juninos foi realizada em Planaltina e Gama neste fim de semana. O evento, que incluiu as classificatórias do Gonzagão e do Candangão de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno, reuniu dezenas de quadrilhas e milhares de espectadores, celebrando a rica tradição das festas juninas brasileiras.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Cláudio Abrantes, esteve no evento em Planaltina e enfatizou a importância do evento junino para o Distrito Federal. “O movimento junino é um estilo de vida, e enquanto secretário de Cultura, meu compromisso é tornar cada vez mais democrática e plural essa cultura tão importante para a nossa cadeia produtiva”, destacou Abrantes.

No Gama, a segunda Classificatória do Gonzagão de Quadrilhas Juninas levou muita emoção ao público de aproximadamente 6 mil pessoas por dia. A competição reuniu 17 quadrilhas juninas. As apresentações, acompanhadas pelos trios de forró, foram avaliadas por uma comissão de jurados especializados, que consideraram critérios como coreografia, figurinos, atuação do marcador, animação dos brincantes, casal de noivos, repertório musical e conjunto.

Resultados da Classificatória do Gama

→ Quadrilha Paul Melado: 299,8 pontos

→ Quadrilha Arcanjo do Cerrado: 298,8 pontos

→ Quadrilha Santo Afonso: 298,6 pontos

Em Planaltina, cerca de 5 mil pessoas acompanharam diariamente as apresentações de quadrilhas

A Quadrilha Paul Melado se destacou ao conquistar o prêmio de Melhor Marcador e de Melhor Casal de Noivos, com 50 pontos. Essa classificatória é a segunda de três, e as 10 melhores quadrilhas se classificarão para a final. O presidente da União Junina, Junior Pereira, ressaltou a importância da competição: “Nossa campeã irá representar Brasília nos dias 28 e 29 de julho no Campeonato Brasileiro, e a vice-campeã também terá a honra de representar nosso Gonzagão no Ceará”.

Simultaneamente, Planaltina recebeu a segunda Classificatória do Candangão de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno, também parte do Circuito de Festejos Juninos. O evento contou com a participação dos grupos associados à Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Fequaju-DFE) e atraiu uma média de 5 mil pessoas por dia. As 15 quadrilhas participantes disputaram 10 vagas na grande final, com apresentações avaliadas por uma comissão de jurados especializados nos mesmos critérios da competição no Gama.

Resultados da Classificatória de Planaltina

→ Quadrilha Sabugo de Milho: 219,3 pontos

→ Quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba: 219,2 pontos

→ Quadrilha Paixão Cansaço: 218,5 pontos

Os destaques ficaram para a Quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba, que levou o prêmio de Melhor Marcador, e para a Quadrilha Pula Fogueira, premiada como Melhor Casal de Noivos.

*Com infomações da Agência Brasília